Главный европейский турнир подходит к завершению. «Реал» — в погоне за 12-м титулом. LIVE
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Мадридскому клубу будет противостоять «Панатинаикос», а «Фенербахче» и «Олимпиакос» разыграют бронзу.
Сегодня, 26 мая, будут сыграны два матча Евролиги — игра, которая определит чемпиона в сезоне-2023/2024, и матч за третье место. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Фенербахче» — «Олимпиакос» и «Панатинаикос» — «Реал».
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Евролига . За 3-е место
26 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Финал
26 мая 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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