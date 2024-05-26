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Финал Евролиги, Панатинаикос — Реал Мадрид, онлайн-трансляция, 26 мая 2024: где смотреть, матч за третье место

Главный европейский турнир подходит к завершению. «Реал» — в погоне за 12-м титулом. LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
«Реал» — в погоне за 12-м титулом. LIVE
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Мадридскому клубу будет противостоять «Панатинаикос», а «Фенербахче» и «Олимпиакос» разыграют бронзу.

Сегодня, 26 мая, будут сыграны два матча Евролиги — игра, которая определит чемпиона в сезоне-2023/2024, и матч за третье место. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Фенербахче» — «Олимпиакос» и «Панатинаикос» — «Реал».

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Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная сетка
Евролига . За 3-е место
26 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Финал
26 мая 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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