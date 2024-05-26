Мадридскому клубу будет противостоять «Панатинаикос», а «Фенербахче» и «Олимпиакос» разыграют бронзу.

Главный европейский турнир подходит к завершению. «Реал» — в погоне за 12-м титулом. LIVE

Сегодня, 26 мая, будут сыграны два матча Евролиги — игра, которая определит чемпиона в сезоне-2023/2024, и матч за третье место. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Фенербахче» — «Олимпиакос» и «Панатинаикос» — «Реал».

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