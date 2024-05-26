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Плей-офф НБА, Даллас Маверикс — Миннесота Тимбервулвз, онлайн-трансляция, 27 мая 2024: где смотреть, во сколько играют

Продолжит ли «Даллас» победную серию, как это сделал «Бостон» с «Индианой»? LIVE
Артемий Берстенев
Продолжит ли «Даллас» победную серию? LIVE
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Команда Луки Дончича и Кайри Ирвинга вернулась в Техас. Домашняя площадка и 2-0 с «Миннесотой» — идеальные условия.

В ночь с 26 на 27 мая будет сыгран один матч в рамках финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз», которая начнётся в 3:00 мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
27 мая 2024, понедельник. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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