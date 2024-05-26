Команда Луки Дончича и Кайри Ирвинга вернулась в Техас. Домашняя площадка и 2-0 с «Миннесотой» — идеальные условия.

Продолжит ли «Даллас» победную серию, как это сделал «Бостон» с «Индианой»? LIVE

В ночь с 26 на 27 мая будет сыгран один матч в рамках финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз», которая начнётся в 3:00 мск.

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