«Зенит» и «Локо» зарубились в первой игре — пора бы показать то же самое и во второй. LIVE
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Продолжение серии матчей за третье место в плей-офф Единой лиги.
Сегодня, 27 мая, будет сыгран один матч в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ — игра серии за итоговое третье место. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Локомотив-Кубань», которая начнётся в 19:30 мск.
Единая лига ВТБ . За 3-е место
27 мая 2024, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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