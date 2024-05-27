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Единая лига ВТБ, Зенит — Локомотив-Кубань, онлайн-трансляция, 27 мая 2024: где смотреть, во сколько играют, обзор матча

«Зенит» и «Локо» зарубились в первой игре — пора бы показать то же самое и во второй. LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
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«Зенит» — «Локомотив-Кубань». LIVE
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Продолжение серии матчей за третье место в плей-офф Единой лиги.

Сегодня, 27 мая, будет сыгран один матч в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ — игра серии за итоговое третье место. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Локомотив-Кубань», которая начнётся в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Сетка плей-офф
Единая лига ВТБ . За 3-е место
27 мая 2024, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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