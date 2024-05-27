Продолжение серии матчей за третье место в плей-офф Единой лиги.

«Зенит» и «Локо» зарубились в первой игре — пора бы показать то же самое и во второй. LIVE

Сегодня, 27 мая, будет сыгран один матч в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ — игра серии за итоговое третье место. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Локомотив-Кубань», которая начнётся в 19:30 мск.

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