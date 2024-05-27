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Плей-офф НБА, Индиана Пэйсерс — Бостон Селтикс, онлайн-трансляция, 28 мая 2024: где смотреть, обзор четвёртого матча

Если «Бостон» не окажется в финале, это будет странно. Четвёртый матч с «Индианой» — LIVE
Артемий Берстенев
Четвёртый матч с «Индианой» — LIVE
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Продолжение финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА.

В ночь с 27 на 28 мая будет сыгран четвёртый матч в рамках финала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс», которая начнётся в 3:00 мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2024, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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