Если «Бостон» не окажется в финале, это будет странно. Четвёртый матч с «Индианой» — LIVE

В ночь с 27 на 28 мая будет сыгран четвёртый матч в рамках финала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс», которая начнётся в 3:00 мск.

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