Леброн будет играть за копейки? Клуб НБА решил надавить на Короля через сына

Однажды Леброн Джеймс устал в одиночку тащить «Кливленд Кавальерс» и решил перевезти свои таланты в «Майами Хит», где вместе с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем создал суперзвёздное трио. Король выиграл два чемпионства под руководством Эрика Споэльстры и вернулся в свой родной «Кливленд». Брону не привыкать играть в суперкомандах, а теперь его усердно сватают в другую. Кто очень хочет заполучить один из главных активов НБА под конец карьеры и почему Джеймсу тогда придётся играть практически забесплатно? Мэтью Ишбия — твой выход!

После того как миллиардер Ишбия стал владельцем «Финикса», почти сразу прогремел громкий обмен. В команду привезли Кевина Дюранта и отдали за звёздного форварда практически все активы. Но на этом Мэтью не остановился и решил создать суперкоманду, выменяв из «Вашингтона» Брэдли Била. Что из этого получилось, мы все видели по ходу регулярного чемпионата и плей-офф — ничего хорошего.

Сейчас всё активнее ходят слухи, что «Финикс» надеется заполучить себе в команду Леброна Джеймса. Именно поэтому Бронни Джеймс — один из основных кандидатов на выбор под 22-м пиком на драфте 2024 года для клуба из Аризоны. Руководство «Санз» верит, что сможет убедить Леброна объединиться с Дюрантом, Букером, Билом и его сыном, чтобы создать самую сильную суперкоманду из всех. Правда, места в платёжке «Финикса» попросту нет, поэтому Королю пришлось бы пожертвовать $ 50 млн в следующем сезоне и подписать минимальный контракт для ветеранов.

Наследие, конечно, вещь серьёзная. Но пожертвовать такими деньгами ради иллюзорного шанса на чемпионство? Да, тогда Король первым в истории НБА выйдет на паркет вместе со своим сыном, если верить, что «Финикс» задрафтует Бронни. Если для Джеймса-старшего игра с сыном является приоритетом — это один вопрос, а если нет, «Лос-Анджелес Лейкерс» может спать спокойно.

Впрочем, «Лейкерс» может и обменять Бронни, если уж на то пошло. Пока это лишь слух, никакой конкретики, однако сложно поверить в то, что миллиардер, который активно развивает свой бизнес в различных направлениях, вдруг решит вместо $ 50 млн получить гроши по своим меркам ($ 2,5 млн). К тому же не видно и перспектив. Леброн переходил в «Лейкерс» из «Кливленда», чтобы сосредоточиться на продвижении своей продюсерской и актёрской карьеры, а что может предложить «Финикс» в этом плане? Король начнёт сниматься в вестернах в аризонской пустыне?! В общем, новость новостью, а здравый смысл и рассудок вряд ли покинули Леброна.

Хотя игра с сыном в команде и сильный коллектив могут поменять планы Короля на жизнь. Готов ли Леброн пойти на такой отчаянный шаг, если «Финикс» всё же выберет Бронни на драфте? Слишком много вводных и неизвестных. Ждём драфт НБА, который состоится 26-27 июня. После этого всех любителей баскетбола ожидает огненное межсезонье. Так что не только «Даллас Маверикс» или «Бостон Селтикс» сейчас приковывает внимание. За пределами плей-офф НБА тоже есть жизнь.