Эта финальная серия продолжит вас удивлять — даже не сомневайтесь! Единая лига. LIVE
Поделиться
УНИКС и ЦСКА продолжают выяснять, кто же станет чемпионом.
Сегодня, 28 мая, будет сыгран второй матч в рамках финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи УНИКС — ЦСКА, которая начнётся в 19:30 мск.
Единая лига ВТБ . Финал
28 мая 2024, вторник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Комментарии
- 28 мая 2024
-
00:15
- 27 мая 2024
-
23:45
-
23:10
-
22:37
-
21:30
-
21:19
-
21:00
-
20:45
-
20:24
-
20:00
-
19:45
-
19:10
-
18:45
-
18:22
-
18:15
-
17:50
-
17:12
-
16:34
-
15:43
-
15:15
-
14:26
-
13:31
-
13:20
-
13:14
-
12:44
-
11:53
-
11:05
-
10:14
-
09:22
-
05:48
-
05:11
-
00:41
-
00:18
- 26 мая 2024
-
23:38
-
23:15