УНИКС и ЦСКА продолжают выяснять, кто же станет чемпионом.

Эта финальная серия продолжит вас удивлять — даже не сомневайтесь! Единая лига. LIVE

Сегодня, 28 мая, будет сыгран второй матч в рамках финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи УНИКС — ЦСКА, которая начнётся в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 28 мая 2024, вторник. 19:30 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

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