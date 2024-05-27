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Кто отыгрывался с 0-3 и выигрывал серию плей-офф в истории НБА: Даллас — Миннесота — 3-0, Бостон — Индиана — 3-0, статистика

Финал НБА «Бостон» — «Даллас» практически гарантирован. А что, если…
Никита Бирюков
Финал НБА «Бостон» — «Даллас» почти гарантирован
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«Индиане» и «Миннесоте» удастся сотворить историю?

В прошлом году в плей-офф мы стали свидетелями практически исторического события! «Бостон Селтикс» в финале Восточной конференции уступал 0-3 «Майами Хит» и героически выиграл три матча кряду, переведя серию в решающую встречу. Ни одной команде в истории НБА не удавалось отыграться и победить после 0-3 в плей-офф. К сожалению, подвёрнутая лодыжка Джейсона Тейтума в начале седьмой игры и итоговое поражение «кельтов» не подарили нам историческое достижение.

За многолетнюю историю плей-офф только четырём командам удавалось довести дело до седьмого матча, когда они проигрывали с результатом 0-3. Это были «Нью-Йорк Никс» в финале НБА 1951 года с «Рочестер Роялз» (нынешний «Сакраменто Кингз»), «Денвер Наггетс» во втором раунде 1994 года с «Ютой Джаз», «Портленд Трэйл Блэйзерс» в первом раунде 2003-го с «Даллас Маверикс». Но ни одной из этих команд, включая «Бостон» в прошлом сезоне, так и не удалось пройти дальше.

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Всего было 154 серии в плей-офф НБА, когда одна из команд вела со счётом 3-0. Ещё никому в истории лиги не удалось отыграться после трёх поражений кряду. Вышеописанные четыре команды находились в шаге от того, чтобы перевернуть ход истории, но на данный момент статистика неумолима.

«Индиана Пэйсерс» и «Миннесота Тимбервулвз» — в незавидном положении. Команды проигрывают в финале Востока и Запада соответственно со счётом 0-3. «Бостон» и «Даллас» подчистую выносят соперников. Но, может быть, у «иноходцев» и «волков» будет шанс переписать историю на наших глазах? Конечно, преждевременно говорить об этом. К тому же игра что одних, что других пока особо не впечатляет. И «Кельты», и «бродяги» демонстрируют шикарный уровень взаимодействия на паркете и практически гарантировали себе участие в самой важной серии сезона.

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Но унывать не стоит: настанет время, и кто-то возьмёт серию с 0-3, подарив нам незабываемые ощущения. Пока же остаётся лишь наслаждаться игрой команд в плей-офф. На самом деле, нынешний постсезон уже подарил немало интересного: вылет чемпиона («Денвер Наггетс»), подъём «Миннесоты» во главе с Энтони Эдвардсом, которого всё чаще начинают сравнивать с легендарным Майклом Джорданом, выход «Индианы» в финал Востока, а также невероятный «Даллас» с Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом.

Похоже, нам не избежать финала «Бостон» — «Даллас». Но чем чёрт не шутит? Возможно, «Миннесота» или «Индиана» сотворит чудо? «Волки» на подвиг как минимум способны — команда обладает шикарным составом, с великолепными исполнителями на каждой позиции. «Индиане» же с травмированным Тайризом Халибёртоном в серии с настолько грозным соперником, как «Бостон», будет намного сложнее совершить то, чего ещё никому в НБА не удавалось.

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