Топ-матчи вторника: следим за финалом УНИКС — ЦСКА, зарубами в НХЛ, НБА и «Ролан Гаррос»

Спорт 28 мая: исправятся ли казанцы и начнётся ли новая результативная серия Леона Драйзайтля? Ваше расписание на день!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 28 мая в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс», плей-офф НБА, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: «кельты» первыми пробьются в финал НБА?

Похоже на то, что «Индиана Пэйсерс» закончилась в финале Восточной конференции. Клуб под руководством Рика Карлайла вёл с большой разницей в игре под номером три, но всё равно уступил «Бостон Селтикс» со счётом 111:114. На 32 очка Эндрю Нембарда нашёлся ответ от лидера «кельтов» Джейсона Тейтума, который набрал 36 очков и записал на свой счёт 10 подборов и восемь передач. У «иноходцев» есть шанс зацепиться хотя бы за один матч в серии или же их песенка в плей-офф спета?

🏒 3:30: «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, третий матч

Интрига: начнётся ли новая результативная серия Леона Драйзайтля?

Так получилось, что первые три места в списке бомбардиров занимают игроки «Эдмонтона». Которые, к слову, в предыдущем матче синхронно промолчали. «Звёзды» выстояли в первом периоде, а далее прибрали инициативу к своим рукам. «Даллас» в этом плей-офф провёл шесть матчей на выезде и выиграл пять из них. Смогут ли «нефтяники» подпортить статистику?

🎾 15:30*: Мирра Андреева (Россия) — Эмина Бектас (США), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Мирра Андреева защитить прошлогодние очки?

Мирра Андреева ровно год назад дебютировала в основной сетке ТБШ. Тогда она дошла до третьего круга «Ролан Гаррос», и теперь ей надо подтверждать очки. Соперницей 17-летней россиянки по стартовому матчу будет 31-летняя американка Эмина Бектас. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница сразится с кем-то из пары Виктория Азаренко — Надия Подороска.

🏀 19:30: УНИКС — ЦСКА, плей-офф ЕЛ, финал, второй матч

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 28 мая 2024, вторник. 19:30 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Димитриевич начудил в первом матче, УНИКС исправится?

Первая игра финальной серии Единой лиги ВТБ прошла в ожесточённой борьбе от начала и до конца. Действующий чемпион УНИКС вёл в пять очков за 55 секунд до конца встречи, но великолепные действия Мело Тримбла и неспортивный фол Ненада Димитриевича всё на том же Тримбле буквально похоронили казанцев. ЦСКА оказался сильнее – 96:95. Армейцы забрали матч на выезде – уже огромная победа для подопечных Андреаса Пистиолиса. Второй матч серии расставит всё на свои места – ЦСКА был и вправду сильнее или же УНИКС сам отдал встречу?