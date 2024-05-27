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Расписание спортивных матчей 28 мая 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: следим за финалом УНИКС — ЦСКА, зарубами в НХЛ, НБА и «Ролан Гаррос»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 28 мая
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Спорт 28 мая: исправятся ли казанцы и начнётся ли новая результативная серия Леона Драйзайтля? Ваше расписание на день!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс», плей-офф НБА, 1/2 финала, четвёртый матч

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2024, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «кельты» первыми пробьются в финал НБА?

Похоже на то, что «Индиана Пэйсерс» закончилась в финале Восточной конференции. Клуб под руководством Рика Карлайла вёл с большой разницей в игре под номером три, но всё равно уступил «Бостон Селтикс» со счётом 111:114. На 32 очка Эндрю Нембарда нашёлся ответ от лидера «кельтов» Джейсона Тейтума, который набрал 36 очков и записал на свой счёт 10 подборов и восемь передач. У «иноходцев» есть шанс зацепиться хотя бы за один матч в серии или же их песенка в плей-офф спета?

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🏒 3:30: «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, третий матч

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 3-й матч
28 мая 2024, вторник. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: начнётся ли новая результативная серия Леона Драйзайтля?

Так получилось, что первые три места в списке бомбардиров занимают игроки «Эдмонтона». Которые, к слову, в предыдущем матче синхронно промолчали. «Звёзды» выстояли в первом периоде, а далее прибрали инициативу к своим рукам. «Даллас» в этом плей-офф провёл шесть матчей на выезде и выиграл пять из них. Смогут ли «нефтяники» подпортить статистику?

Прерванная результативная серия Леона Драйзайтля:
Бессилие звёзд «Эдмонтона». Гениальный немец промолчал — и «Даллас» дожал соперника
Видео
Бессилие звёзд «Эдмонтона». Гениальный немец промолчал — и «Даллас» дожал соперника

🎾 15:30*: Мирра Андреева (Россия) — Эмина Бектас (США), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 15:30 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Эмина Бектас
98
США
Эмина Бектас
Э. Бектас

Интрига: сумеет ли Мирра Андреева защитить прошлогодние очки?

Мирра Андреева ровно год назад дебютировала в основной сетке ТБШ. Тогда она дошла до третьего круга «Ролан Гаррос», и теперь ей надо подтверждать очки. Соперницей 17-летней россиянки по стартовому матчу будет 31-летняя американка Эмина Бектас. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница сразится с кем-то из пары Виктория Азаренко — Надия Подороска.

🏀 19:30: УНИКС — ЦСКА, плей-офф ЕЛ, финал, второй матч

Единая лига ВТБ . Финал
28 мая 2024, вторник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Димитриевич начудил в первом матче, УНИКС исправится?

Первая игра финальной серии Единой лиги ВТБ прошла в ожесточённой борьбе от начала и до конца. Действующий чемпион УНИКС вёл в пять очков за 55 секунд до конца встречи, но великолепные действия Мело Тримбла и неспортивный фол Ненада Димитриевича всё на том же Тримбле буквально похоронили казанцев. ЦСКА оказался сильнее – 96:95. Армейцы забрали матч на выезде – уже огромная победа для подопечных Андреаса Пистиолиса. Второй матч серии расставит всё на свои места – ЦСКА был и вправду сильнее или же УНИКС сам отдал встречу?

Как всё было в первом матче:
Тримбл — герой первого финального матча! Неспортивный фол от Димитриевича всё предрешил
Тримбл — герой первого финального матча! Неспортивный фол от Димитриевича всё предрешил
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