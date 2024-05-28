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Плей-офф НБА, Даллас Маверикс — Миннесота Тимбервулвз, онлайн-трансляция, 29 мая 2024: где смотреть, обзор матча

«Миннесота» обещала бороться до последнего, но «Даллас» нацелен только на финал НБА. LIVE
Артемий Берстенев
«Даллас» нацелен на финал НБА. LIVE
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«Маверикс» лучше не затягивать серию с «волками», пока «Бостон» отдыхает и ждёт следующего соперника в главной серии года.

В ночь с 28 на 29 мая будет сыгран четвёртый матч серии в рамках финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз», которая начнётся в 3:30 мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
29 мая 2024, среда. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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