«Бостон» готов к чемпионству в НБА! «Кельты» ждали 16 лет, но лёгкой прогулки не будет

В прошлом году выйти в финал не получилось, на этот раз амбиции бьют ключом.

Первый финалист плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации известен. Им стал «Бостон Селтикс», который в финале Восточной конференции обыграл со счётом 4-0 «Индиану Пэйсерс». Нельзя сказать, что серия оказалась простой для «кельтов», в трёх из четырёх матчей была борьба до последних секунд, где лучше себя проявили подопечные Джо Маззуллы. Подробнее расскажем о прошедшей серии и о шансах на чемпионство «Бостона».

Самым ценным игроком финала Востока стал… Джейлен Браун! Почему не Джейсон Тейтум, спросите вы? Всё потому, что Браун был невероятен в противостоянии с «Индианой» и набирал очки, когда нужно было прихлопнуть соперника. 29,8 очка, 5,0 подбора и 3,0 передачи в среднем за матч вкупе с отличной защитой позволили атакующему защитнику впервые в карьере выиграть награду MVP финала Восточной конференции. В составе «Бостона» выделялись несколько игроков, заслуживавших статуэтки. Например, Джру Холидэй, Деррик Уайт и Тейтум. Но обладателя награды определяют журналисты, и голоса распределились следующим образом: пять — в пользу Брауна и четыре — в пользу Тейтума.

Хочется отдать «Индиане» должное. Команда с довольно молодым составом, которая ещё не нюхала пороха в плей-офф, пробилась в финал конференции и дала отличный бой «Бостону» — фавориту всего сезона. Это достойно похвалы! Рик Карлайл проделал колоссальную работу. Эндрю Нембард в отсутствии Тайриза Халибёртона взял на себя роль лидера команды и последние два матча провёл выше всяких похвал. Нельзя не отметить Паскаля Сиакама — игрока с чемпионским опытом — и Ти Джей Макконелла, который является одним из любимых баскетболистов Леброна Джеймса.

«Бостон» показывал силу именно в ключевые отрезки матча. Конечно, некая расхлябанность по ходу других четвертей может сыграть с клубом злую шутку в финале НБА. Но в борьбе за чемпионство — это должно сойти на нет. «Кельты» словно чувствовали вседозволенность и были на 100% уверены, что в любом случае обыграют «Индиану», даже уступая с большой разницей в счёте, как это было в третьей игре. Ещё вернётся Кристапс Порзингис, который однозначно усилит коллектив в передней линии. Становится по-настоящему страшно за «Даллас» (или «Миннесоту»?) в финале.

Примечательный момент произошёл в последнем матче, когда Браун заступился за Уайта, которого в борьбе за подбор оттолкнул Майлз Тёрнер. Джейлен моментально подлетел к месту событий и толкнул соперника в ответ. Правда, получил за это всё от того же Майлза. Но это показывает, какой командой стал «Бостон».

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С такой командой можно идти за чемпионством! «Бостон» играет налучшим образом: каждый знает свою роль и качественно исполняет её на паркете. В определённый момент любой может включиться на 150% — сопернику сложно ожидать, с какой стороны ждать угрозы. То Браун резко ворвётся под кольцо, то Тейтум придумает себе бросок из ниоткуда, то Уайт со своим быстрым релизом пульнёт «трёшку» в неочевидной ситуации, то Холидэй качественно заиграет кого-то из партнёров. И умножаем всё это на защитные действия. Каждый в основном ростере «Бостона» не просто умеет защищаться, а делает это на элитном уровне.

«Бостон» в последний раз становился чемпионом в далёком 2008 году. 16 лет прошло с тех пор. Уже Сириус Блэк вышел из Азкабана, а «кельты» до сих пор не взяли ещё один Кубок Ларри О'Брайена. Пора забирать 18-й трофей в клубной истории и обгонять «Лос-Анджелес Лейкерс» по количеству титулов в НБА. Нынешняя банда «Бостона» достойна всех похвал, но впереди ещё финал, где нужно будет не облажаться. Многие ставили на «кельтов» в 2022 году, однако тогда ветераны «Голден Стэйт Уорриорз» во главе со Стефеном Карри показали Тейтуму и компании, что те ещё слишком юны для чемпионства. Теперь «Бостон» точно готов.