«Иди к чёрту, Кайри». В Бостоне хотят поквитаться с бывшей скандальной суперзвездой

В Бостоне настолько уверены, что «Даллас» выйдет в финал НБА, что даже заранее начинают психологическую войну против бывшего игрока — Кайри Ирвинга, который сейчас феерит в клубе из Техаса. В чём провинился Дядюшка Дрю перед поклонниками «кельтов» и почему нас с большой долей вероятности ждёт безмерно захватывающее противостояние в самой важной серии сезона, где клубы из Восточной и Западной конференций разыграют чемпионский трофей?

Период Кайри Ирвинга в «Бостоне» получился, мягко говоря, неудачным. Разыгрывающий распрощался с «Кливлендом» ради того, чтобы выйти из тени великого и ужасного Леброна Джеймса, а вышло — не очень. Кайри был ярок в регулярке на протяжении двух сезонов, а в плей-офф был бледной тенью себя. Примечательно то, что Ирвинг пропускал плей-офф 2018-го, и «кельты» пробились в финал Востока, где в семи играх уступили «Кливленду» с Королём во главе, а уже в следующем году, когда Кайри был здоров, во втором раунде уступили «Милуоки Бакс».

Намного важнее бьёт по фанатам «Бостона» факт — Кайри на одном из командных мероприятий на арене, забитой болельщиками «кельтов», сказал, что собирается переподписать контракт с клубом, а в итоге запросил обмен и переехал в «Бруклин». Поступок явно не из тех, за который можно уважать человека. Ирвинг со скандалом покинул состав «кельтов» и оставил не лучший след в истории команды.

Затем последовал не самый удачный отрезок в «Бруклине», где Кайри творил несусветную дичь. Ссорился с владельцами, отказывался вакцинироваться, чтобы играть за команду. Разговоры о плоской Земле и различные шаманские обряды на паркете и вне его — всё это уже позади. В «Далласе» Ирвинг словно перезагрузился и из скандальной суперзвезды превратился в суперзвезду НБА без ярлыков. Он отлично выполняет роль второй скрипки, как это было в «Кливленде», иногда выдавая умопомрачительные перформансы получше Луки Дончича. Кайри стал играть и выкладываться в защите, чего ранее особо не наблюдалось за ним.

«Бостон» обыграл «Индиану» со счётом 4-0 и первым в нынешнем плей-офф вышел в финал НБА. Фанаты «кельтов» после такого радостного события не могли сдержать эмоций. На улицах Массачусетса вспомнили о Кайри, который, вероятно, присоединится к «Бостону» в финальной серии сезона, так как «Даллас» подчистую сносит «Миннесоту» во главе с Энтони Эдвардсом.

Фаны «кельтов» до сих пор не простили Кайри за тот поступок и вряд ли когда-то простят. Но правильные вещи сказал бывший игрок «Бостона» и чемпион 2008 года Кендрик Перкинс: «Ладно, освистывайте его, делайте всё, что хотите. Но, пожалуйста, оставьте его в покое. Мы знаем, что его будут освистывать. Но не перегибайте палку, например, когда кого-то будут выводить с арены за это. Оставьте его. Говорю вам, это в ваших же интересах. Оставьте человека в покое».

Прав Перкинс прежде всего в том, что это может лишь подстегнуть Кайри. Разыгрывающий «Далласа» уже совсем другой, нежели был раньше. Сейчас Ирвинг всё так же неостановим в нападении, но и отлично держит Энтони Эдвардса, который до серии с «Маверикс» вытворял с оппонентами всё, что хотел. Поэтому болельщикам «Бостона» стоит быть осторожными, чтобы не придать Дядюшке Дрю уверенности, как это ранее сделал Эдвардс, сказав, что закроет одного из лидеров «бродяг». Пока получается так себе. Если не случится чуда и «Миннесота» не отыграется с 0-3, нас ждёт серия с невероятно интригующими вводными.