«Мы ожидали, что будем счастливы». Таунс — приятный герой, а Дончич снова бьёт рекорды

Да, мы избежали того, чтобы в обеих финальных сериях конференций плей-офф НБА счёт стал 4-0. «Бостон» спокойно ожидает своего соперника, пока «Миннесота» и «Даллас» продолжают выяснять отношения. «Если кто-то и сможет выиграть четыре матча подряд, думаю, это мы», — сказал Наз Рид, лучший шестой игрок минувшей регулярки, перед сегодняшней встречей. И пока что слова центрового, который отметился всего шестью очками и двумя подборами за 20 минут на паркете, находят своё подтверждение.

Энтони Эдвардс максимально, как только мог, погрузился в матч с первых минут — в глазах чётко отображалась одержимость, когда атакующий защитник играл на обеих сторонах площадки. Эдвардс обещал много бросать: на его счету 25 попыток с игры, 11 из них — точные. Более того, 22-летний баскетболист стал автором ключевого попадания на последней минуте, когда «Миннесота» лидировала с разницей в пять очков. Правда, после этого Лука Дончич попал шальную «трёшку» с фолом, но штрафной словенец не реализовал.

Эдвардс завершил матч с 29 очками и 10 подборами. При этом Энтони не хватило одной результативной передачи до трипл-дабла. Однако и потерь у баскетболиста предостаточно — шесть штук. Плотная игра в обороне говорит нам, почему Эдвардс пять раз нарушил правила — столько же фолов у действующего лучшего защитника Руди Гобера. Карл-Энтони Таунс досрочно завершил игру из-за перебора персональных замечаний. Зато он в заключительной четверти набрал 10 очков, попав из-за дуги трижды. А вот Кайри Ирвинг, например, провалился: 16 очков (6 из 18 с игры), четыре передачи и столько же потерь.

Тем временем Лука Дончич оформил очередной трипл-дабл: 28 очков, 15 подборов и 10 передач. Словенец по ходу игры обогнал Дирка Новицки и вышел на первое место в истории «Далласа» по количеству ассистов в плей-офф. Дончич также расположился на девятой строчке по трипл-даблам в истории плей-офф — девять. Ближайшие ориентиры — Ларри Бёрд, Дрэймонд Грин и Рэджон Рондо, на счету которых 10 встреч с 10+10+10. Первое место продолжает удерживать Мэджик Джонсон — 30 трипл-даблов в плей-офф НБА.

«Определённо, теперь мы разозлились. Мы ожидали, что будем счастливы по итогам встречи», — сказал центровой «Маверикс» Дэниел Гэффорд, отметившийся в заключительной четверти несколькими эффектными блок-шотами. «Меня ни разу не «свипали» (поражение со счётом 0-4 в серии. — Прим. «Чемпионата»), и я принял это на свой счёт», — поделился впечатлениями Энтони Эдвардс в послематчевом интервью. «Энтони был довольно последовательным. Он очень уверен в себе», — похвалил Кайри Ирвинг Эдвардса.

Несмотря на удаление, 20 очков Таунса во второй половине и важные трёхочковые попадания в клатче значительно повлияли на исход четвёртого матча полуфинальной серии. При этом центровой долгое время играл с пятью фолами — начиная с третьей четверти. Но всё равно складывается впечатление, что каждое попадание «волков» кажется маленьким чудом, а «бродяги» тем временем играют, возможно, в самый эстетичный баскетбол, который мы когда-либо видели. С каждой встречей серии команды всё сильнее вгрызаются друг в друга и доводят дело до концовки. Сегодня удача была на стороне «Миннесоты».