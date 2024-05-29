В 20 лет — больше $ 100 млн от Nike. Когда Вембаньяма станет миллиардером?

Виктор Вембаньяма провёл в НБА лишь первый год, но, кажется, заставил переобуться даже своих главных критиков. Французский центровой чуть ли не в каждом матче становился автором немыслимых статистических линеек, устанавливал рекорды и просто всячески демонстрировал, что в недалёком будущем одной из главных звёзд лиги будет именно он. И если с Вембаньямой-баскетболистом познакомиться все уже успели, то о Вембаньяме-бизнесмене знает пока не каждый. Между тем сказать в этом отношении есть о чём.

Виктор прибыл в США ради игры в НБА и оказался в центре внимания сразу по прилёте. На драфте он был выбран под первым номером и отправился в «Сан-Антонио Спёрс» как самый разрекламированный и перспективный новичок со времён Леброна Джеймса. По данным СМИ, Вемби за первый год получил по контракту примерно $ 12 млн. Огромные для новичка деньги, которые не зарабатывают многие звёзды в футболе. Но в случае с перспективным французом это только начало. Дальше — больше.

Люди, которые знакомы с Вембаньямой, утверждают, что приоритет для него сегодня не столько деньги, сколько спортивные результаты и адаптация к невероятно напряжённому графику НБА. Примечательно, что, когда он ещё выступал за «Метрополитан» и АСВЕЛ, внимание на него обратили не только скауты клубов НБА, но и местное телевидение. Canal+ быстро разглядел во французе невероятный талант и решился сделать про него документальный фильм. Не тут-то было. Когда телевизионщики начали переговоры с игроком, его семьёй и тренерами, то столкнулись с неожиданными трудностями. Семья поначалу выступила против съёмок, посчитав, что юноше не нужен лишний пиар.

Однако в итоге продюсерам удалось переубедить родственников. Сейчас Виктор не старается приумножить персональных спонсоров, а грамотно работает с теми, кто изначально поверил в него. В данный момент у француза заключены соглашения с такими компаниями, как Barcode (фирма по производству спортивных энергетических напитков на растительной основе), Fanatics (производитель лицензированной спортивной одежды), 2K Games (дистрибьютор и издатель интерактивных игр, развлекательного программного обеспечения), а также с Nike и Louis Vuitton, которые в представлении не нуждаются.

По данным из открытых источников, сделка с Barcode приносит французу $ 500 тысяч в год; за счёт Fanatics банковский счёт Вемби пополняется на $ 5 млн ежегодно, а сотрудничество с 2K Games — это ещё $ 3 млн в год. Информации о контракте с Louis Vuitton немного, а вот сделка с Nike заслуживает особого внимания. Различные СМИ сообщали, что соглашение подписано на сумму свыше $ 100 млн, а сама американская компания, как ожидается, в ближайшем будущем будет делать на француза особую ставку — Виктор должен сыграть важную роль в проектах Nike.

Виктор Вембаньяма, сезон-2023/2024 Фото: Tyler Kaufman/Getty Images

Немыслимо, но всего этого Вембаньяма добился в невероятно юном возрасте. Сейчас игроку всего 20 лет. Непросто даже представить, через что он прошёл, чтобы не надломиться и выдержать весь тот ажиотаж, который царит везде, куда бы он ни пришёл. Но Вемби справился. Отличная статистика (21,5 очка, 4,5 подбора и 2,0 передачи) во время предсезонных матчей НБА перед дебютом в лиге и 21,4 очка, 10,6 подбора и 3,9 передачи в регулярном чемпионате, когда внимание к французу и опека со стороны лучших игроков мира с каждой следующей игрой становились только пристальнее.

Эдриан Войнаровски называл Вембаньяму самым ожидаемым и, возможно, величайшим проспектом в истории драфтов НБА. Сейчас уже можно говорить, что слова топ-инсайдера с каждым днём обретают всё больший смысл. Нынешний контракт юного центрового с «Сан-Антонио» действует до конца сезона-2026/2027 и принесёт ему $ 55 млн. Если француз будет продолжать в том же темпе, то очень скоро эти цифры возрастут кратно.

Не так давно одно из ведущих американских финансовых изданий Bloomberg опубликовало статью о Вембаньяме, в которой расписало, что именно он (если всё будет складываться в его пользу) к 33 годам может стать первым в истории НБА игроком, который заработает $ 1 млрд только на клубных контрактах. Но сейчас Виктор сосредоточен на баскетболе, думая о новом сезоне в НБА и летних Олимпийских играх в родном Париже. Остальное — приложится.