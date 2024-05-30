Продолжение серии за третье место в Единой лиге.

Позволит ли «Локомотив-Кубань» перед своими болельщиками забрать «Зениту» бронзу? LIVE

Сегодня, 30 мая, будет сыгран один матч в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ — игра серии за итоговое третье место. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Локомотив-Кубань» — «Зенит», которая начнётся в 19:30 мск.

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