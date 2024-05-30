Позволит ли «Локомотив-Кубань» перед своими болельщиками забрать «Зениту» бронзу? LIVE
Поделиться
Продолжение серии за третье место в Единой лиге.
Сегодня, 30 мая, будет сыгран один матч в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ — игра серии за итоговое третье место. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Локомотив-Кубань» — «Зенит», которая начнётся в 19:30 мск.
Единая лига ВТБ . За 3-е место
30 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Комментарии
- 30 мая 2024
-
00:40
-
00:15
- 29 мая 2024
-
23:45
-
23:30
-
23:23
-
22:50
-
22:11
-
21:49
-
21:43
-
21:23
-
20:53
-
20:46
-
20:35
-
19:45
-
19:13
-
19:04
-
18:51
-
17:45
-
17:15
-
16:49
-
16:08
-
15:30
-
14:45
-
14:20
-
13:42
-
13:31
-
12:56
-
12:13
-
11:50
-
11:42
-
11:06
-
10:31
-
10:15
-
09:36
-
09:24