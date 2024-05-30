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Единая лига ВТБ, Зенит — Локомотив-Кубань, онлайн-трансляция, 30 мая 2024: где смотреть, во сколько играют, обзор матча

Позволит ли «Локомотив-Кубань» перед своими болельщиками забрать «Зениту» бронзу? LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
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Заберёт ли «Зенит» бронзу? LIVE
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Продолжение серии за третье место в Единой лиге.

Сегодня, 30 мая, будет сыгран один матч в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ — игра серии за итоговое третье место. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Локомотив-Кубань» — «Зенит», которая начнётся в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Сетка плей-офф
Единая лига ВТБ . За 3-е место
30 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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