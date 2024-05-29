Шоу будет продолжаться? У «Локо» больше нет права на ошибку в серии с «Зенитом»

30 мая в Краснодаре местный «Локомотив-Кубань» примет на своём паркете петербургский «Зенит» в рамках третьего матча серии за третье место в Единой лиге ВТБ. На данный момент счёт в 2-0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» подготовил анонс предстоящей встречи. Стоит напомнить, что серия за бронзу идёт до трёх побед. Поэтому кубанцам больше нельзя проигрывать, а петербуржцам достаточно одержать одну победу. На это у команды Паскуаля будет три попытки.

Владислав Емченко (слева) и Томас Эртель (справа) Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Первые две встречи прошли в Петербурге. Игра под номером один запомнилась в первую очередь ситуацией с форвардом краснодарцев Окаро Уайтом и арбитром Антоном Кругловым. Американец сорвался на судью после одного из эпизодов и был удалён. После этого лига оштрафовала «Локо» на 500 тысяч рублей и дисквалифицировала Уайта на пять матчей (четыре условно). Судьба первой встречи решилась в самой концовке. Героем её стал защитник «Зенита» Денис Захаров. Сначала он за 12 секунд до финальной сирены при равном счёте перехватил мяч возле кольца «Локо» и вывел свою команду вперёд — 79:77. А затем в ответной атаке кубанцев заблокировал бросок Владислава Емченко и не позволил сопернику спасти матч.

Вторая игра прошла по схожему сценарию. Команды шли вровень на протяжении всего матча. Лишь в четвёртой четверти «Зенит» смог добиться максимального преимущества в шесть очков. «Локо» немного сократил отставание, но догнать петербуржцев так и не смог. Победная серия «Зенита» в матчах с кубанцами составляет уже четыре матча подряд — последний раз «Локо» побеждал в этой дуэли в декабре прошлого года. Всего «Зенит» и «Локомотив» провели между собой в различных турнирах 34 матча, и очный счёт равный — 17-14. А вот непосредственно в рамках Единой лиги петербуржцы уже оторвались на две победы — 16-14.

Эпизод матча «Локомотив-Кубань» — «Зенит» Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Третья игра может стать последней для команд не только в этой серии, но и в сезоне. Да, задачу по выходу в финал оба коллектива не выполнили, но это не значит, что команды играют спустя рукава. Трудно представить, что Хавьер Паскуаль и Александр Секулич позволят своим игрокам выходить на паркет без мотивации. Несмотря на борьбу лишь за третье место, во всех встречах тренеры как всегда были эмоциональны и предельно сконцентрированы.

В состав «Локо» вернётся Окаро Уайт после одного матча дисквалификации. Однако не стоит забывать, что у него ещё четыре матча условно. И если он опять проявит сверхэмоции, то эта дисквалификация может вновь преобразоваться в реальную. Очевидно, что кубанцы не намерены не то чтобы проигрывать серию всухую, а вообще становиться четвёртыми. Плюс третий матч и, в случае победы «Локо», четвёртый уже пройдут в Краснодаре при родных трибунах. Команда Секулича предсказуемо подходит к этой встрече фаворитом и будет стараться оправдать эти надежды на паркете.

Предполагаемые стартовые пятёрки:

«Локомотив-Кубань» «Зенит» Окаро Уайт Трент Фрейзер Девон Акун-Пёрселл Джувэн Морган Дмитрий Узинский Сергей Карасёв Патрик Миллер Сергей Торопов Джейлен Барфорд Винс Хантер