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Плей-офф НБА, Миннесота Тимбервулвз — Даллас Маверикс, онлайн-трансляция, 31 мая 2024: где смотреть пятый матч, обзор

Попытка выйти в финал НБА номер два. «Миннесота» и «Даллас» проведут пятый матч — LIVE
Артемий Берстенев
«Миннесота» и «Даллас» проведут пятый матч — LIVE
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Продолжение финальной серии Западной конференции! Очередной шанс для «Маверикс» выбить «Тимбервулвз» из плей-офф.

В ночь с 30 на 31 мая будет сыгран пятый матч серии в рамках финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс», которая начнётся в 3:30 мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА - плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
31 мая 2024, пятница. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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