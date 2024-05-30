«Было бы слишком больно это обсуждать». Керра и Джордана объединяют не только титулы

В мире профессионального баскетбола немало историй, которые вдохновляют и поражают. Среди них выделяются судьбы двух легендарных игроков — Стива Керра и Майкла Джордана. Их объединяет не только любовь к игре и многочисленные победы, но и общая трагедия, которая оставила неизгладимый след в их жизни. Оба потеряли своих отцов в результате насильственной смерти, и это событие навсегда изменило их судьбы.

Стив Керр, ныне успешный тренер «Голден Стэйт Уорриорз», родился в семье профессора и дипломата Малкольма Керра. Его отец был президентом Американского университета в Бейруте и посвятил свою жизнь развитию образования на Ближнем Востоке. Однако 18 января 1984 года Малкольм Керр был убит террористами, что стало огромным ударом для всей семьи.

До того как мой отец был убит, моя жизнь была непроницаемой. Плохие вещи случались с другими людьми.

Стиву было всего 18 лет, когда он узнал о гибели отца. В то время он играл за команду Аризонского университета. Эта трагедия оказала огромное влияние на его жизнь и карьеру. Несмотря на боль утраты, Керр продолжил играть в баскетбол, используя спорт как способ справиться с горем.

Стив Керр, 1988 год Фото: John Storey/Getty Images

Майкл Джордан, которого многие считают величайшим баскетболистом всех времён, также пережил ужасную трагедию. В июле 1993 года его отец, Джеймс Джордан, был убит во время ограбления. Это событие потрясло Майкла до глубины души. Он был чрезвычайно близок с отцом, который всегда поддерживал его и был его главным советником и другом.

После смерти отца Майкл решил уйти из баскетбола и попробовать себя в бейсболе — спорте, которым увлекался его отец. Однако спустя полтора года Джордан вернулся на баскетбольную площадку и привёл «Чикаго Буллз» к новым победам, посвятив свои достижения памяти отца.

Несмотря на общую трагедию, Стив Керр и Майкл Джордан никогда не обсуждали эту тему между собой. В сериале «Последний танец» Керр признался, что они избегали этого разговора. Вместо этого они сосредоточились на игре и поддерживали друг друга на площадке.

Это было бы слишком больно обсуждать.

Керр неоднократно вспоминал, как Джордан помогал ему справляться с давлением во время матчей. Их сотрудничество на площадке переживало разные периоды. Перед сезоном-1995/1996 Майкл ударил по лицу Керра, из-за чего Фил Джексон выгнал его с тренировки. Позже Джордан позвонил Керру и извинился, а их взаимоотношения вышли на новый уровень.

«Мы всё позже обсудили. В каком-то смысле это была наилучшая вещь, что я сделал, потому что я решился постоять за себе, а Джордан постоянно проверял ментальную устойчивость своих партнёров по команде. Я не испугался его. И после этого наши взаимоотношения крайне улучшились и мы стали доверять друг другу и были готовы вместе идти воевать на площадку», — рассказывал Керр.

Истории Стива Керра и Майкла Джордана — это не только рассказы о великих спортсменах, но и примеры невероятной силы духа. Они показали всему миру, что даже в самых ужасных жизненных ситуациях можно найти силы продолжать идти вперёд и достигать новых высот.

Стив Керр (слева) и Майкл Джордан (справа), 2001 год Фото: G Fiume/Getty Images

Трагедия, постигшая их семьи, стала источником мотивации для обоих игроков. Они использовали свою боль как топливо для достижения величия на баскетбольной площадке. Они наглядно показали, что даже самые тяжёлые испытания можно превратить в источник силы и вдохновения.

Их судьбы напоминают нам о том, что за каждым великим спортсменом стоит человек с его радостями и печалями, победами и потерями. И именно эти истории делают спорт таким захватывающим и трогательным.