ЦСКА — в идеальной ситуации! Команда Андреаса Пистиолиса сыграет с УНИКСом в Москве. LIVE
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Продолжение финальной серии плей-офф Единой лиги.
Сегодня, 31 мая, будет сыгран третий матч в рамках финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — УНИКС, которая начнётся в 20:00 мск.
Единая лига ВТБ . Финал
31 мая 2024, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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