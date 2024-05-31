Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

УНИКС — ЦСКА, прямая онлайн-трансляция, Единая лига ВТБ, 31 мая 2024: обзор третьего матча, где смотреть финал

ЦСКА — в идеальной ситуации! Команда Андреаса Пистиолиса сыграет с УНИКСом в Москве. LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
ЦСКА — в идеальной ситуации! LIVE
Комментарии
Продолжение финальной серии плей-офф Единой лиги.

Сегодня, 31 мая, будет сыгран третий матч в рамках финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — УНИКС, которая начнётся в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Сетка плей-офф
Единая лига ВТБ . Финал
31 мая 2024, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android