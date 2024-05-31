ЦСКА — в идеальной ситуации! Команда Андреаса Пистиолиса сыграет с УНИКСом в Москве. LIVE

Сегодня, 31 мая, будет сыгран третий матч в рамках финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — УНИКС, которая начнётся в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 31 мая 2024, пятница. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

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