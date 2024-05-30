Ударил подростка — получил штраф и дисквалификацию. Экс-игрок Евролиги слетел с катушек

Сезон Евролиги официально подошёл к концу. Греческий «Панатинаикос» в героической борьбе за чемпионство одолел мадридский «Реал» и взял первый за долгое время трофей. Команда Эргина Атамана показала, как надо играть и вести себя на паркете даже в самый ответственный момент, а владелец клуба из Сербии и в то же время тренер под именем Милан Гурович — показал, как не надо. Что натворил известный в прошлом баскетболист Евролиги и за что его отстранили от тренерской деятельности?

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Гурович является чемпионом мира в составе сборной Югославии 2002 года и победителем Евробаскета 2001 года. Он играл за множество известных европейских команд, включая «Барселону», «Црвену Звезду», «Уникаху», «Ховентуд», «Галатасарай» и «Перистери». Наш герой — владелец молодёжной баскетбольной команды «Реал» в Белграде. Клуб является одним из лучших в юниорском первенстве Сербии. Команда принимала участие в финальном турнире страны, на котором и произошёл неприятный инцидент с Гуровичем.

В первой игре финального турнира «Реал» обыграл «Визуру» со счётом 74:73. Но после игры между молодыми игроками вспыхнула драка. Когда команды пожимали друг другу руки после финального свистка, судя по всему, несколько игроков что-то не поделили по ходу встречи, и всё в конечном итоге вылилось в массовую потасовку. Недолго думая, Гурович, который является не только владельцем, но и тренером команды, сперва пытался разнимать молодых игроков, а после и сам ввязался в конфликт.

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии:

47-летний Гурович схватил одного из игроков соперников и впечатал его в ближайшую стену, а затем и вовсе нанёс пару ударов. Дисциплинарный комитет лиги отстранил Гуровича от тренерской деятельности на шесть месяцев и оштрафовал на 250 тысяч сербских динаров (~ € 2150). Клуб при этом оштрафовали на 100 тысяч (~ € 850) за многочисленные кадровые и технические нарушения.

К тому же по три игрока из каждой команды получили по дисквалификации и штрафу. В этом баскетбольном сезоне было слишком много стычек и драк на паркетах в самых разных уголках планеты. В НБА главной «зажигалкой» сезона стал Дрэймонд Грин, который крушил соперников направо и налево. В плей-офф Евролиги тоже было жарко — фанаты «Фенербахче» чуть не накинулись на игрока «Монако», что в итоге переросло в большую стычку. Баскетболисты «Црвены Звезды» и «Партизана» в финальной серии Лиги АБА подрались в подтрибунном помещении.

Спорт — эмоции! Но нужно же держать себя в руках, тем более когда в соперниках у тебя не твои сверстники, а буквально дети. Гурович ещё легко отделался. Милан знаком нашим любителям баскетбола тем, что в сезоне-2004/2005 отказался от перехода в УНИКС. Баскетболист согласовал условия контракта с российским клубом и прибыл в Казань с женой и детьми, чтобы договориться о деталях и жилье. Но в дальнейшем известный в Евролиге игрок изменил своё решение. Гуровичу понравились организация в клубе, баскетбольная площадка и комплекс, однако ситуация за пределами его любимого дела была ниже уровня, к которому он привык в Греции, Испании и Сербии.

В частности, игроку не понравились квартира, которую ему предоставил клуб, отсутствие англоязычной школы для его детей, и у него сложилась общая неудовлетворённость городом. Помимо этого, Гурович упомянул, что телевизионный репортаж, который он смотрел, находясь в Казани, о разворачивающемся кризисе с заложниками в школе Беслана, оказал на него плохое психологическое воздействие, что в конечном счёте также повлияло на его решение не подписывать контракт с УНИКСом. Такой вот интересный и неоднозначный персонаж Милан Гурович, который являлся довольно известным игроком Евролиги в своё время.