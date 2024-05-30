Пути Батлера и «Майами» расходятся? Воссоединение с MVP создаст нового «монстра» в НБА

Нынешнее межсезонье, как и многие до этого, обещает быть очень насыщенным на инфоповоды. Всем интересно, где продолжит карьеру Леброн Джеймс, ставший, как заявил его агент, свободным агентом. Выберут ли сына Короля Бронни на драфте 2024 года, а также много других интересных вещей. Одну из них точно можно связать с Джимми Батлером. Форвард «Майами Хит» всё чаще звучит в слухах о переходе в другой клуб НБА и, вероятно, уйдёт от Пэта Райли, который наговорил лишнего в последний раз.

Ранее мы уже писали о том, что президент «Майами» Райли не был доволен словами Батлера о «Бостоне» — якобы со здоровым форвардом «Хит» снова прошли бы «Селтикс» в плей-офф НБА. Хотя Пэт открыто заявил, что не планирует сплавлять звезду своей команды. Но всё чаще в лиге возникают разговоры об интересе многих клубов к Батлеру. Чаще всего звучит вариант с «Филадельфией Сиксерс».

Окунёмся в прошлое. Сезон-2018/2019 Джимми начал в форме «Миннесоты Тимбервулвз», но во время одной из тренировок форвард высказал ранее накопившиеся претензии к «мягким» партнёрам по команде, тренерам и руководителям, а потом вместе с одноклубниками из глубокого запаса размотал стартовую пятёрку «волков» в двусторонке. Естественно, после такой выходки Батлера обменяли — и отправился он в «Филадельфию».

В составе «Сиксерс» Джимбо не задержался, но успел пофеерить в плей-офф с командой. Клуб из Пенсильвании во главе с Джоэлом Эмбиидом и Беном Симмонсом затащил будущих чемпионов НБА «Торонто Рэпторс» в седьмой матч, где всё решил один бросок Кавая Леонарда, который, скорее всего, помнят все. Мяч, казалось, вечно скакал по дужке кольца, Кавай уже сидел на паркете, а дальше — история!

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Филадельфия» проиграла, Батлер же начал следующий сезон в «Майами». Вроде бы между ним и Эмбиидом не было проблем, но что-то явно произошло за закрытыми дверями. Так как позднее всплыл слух, что у Джимми был конфликт с тренером команды Бреттом Брауном. С 2019 года Джимбо выступает за клуб из Флориды — и весьма удачно: два выхода в финал НБА тому подтверждение.

В «Филадельфии» же, видимо, готовы простить Батлера! По словам журналиста The Philadelphia Inquirer Кита Помпи, владельцы «Сиксерс» сожалеют о том, что сделали пять лет назад, обменяв Джимбо. Они видят те успехи, которых он добился, и понимают, что Джимми может стать тем самым недостающим звеном. Они готовы дать ему все деньги, которые он захочет.

Помимо «Филадельфии», называется ещё как минимум три клуба НБА, готовых предложить Батлеру максимальный контракт. Мы видели походы Джимми в плей-офф, и он полностью заслуживает таких денег. Правда, руководство «Сиксерс» рассчитывает в первую очередь на приход Пола Джорджа, и форвард «Майами» — запасной вариант. В любом случае, где бы ни оказался Батлер, будет интересно посмотреть за происходящим в межсезонье.