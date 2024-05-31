«В 28 я научился говорить». Каким был Билл Уолтон, смерть которого оплакивает вся НБА

27 мая баскетбол потерял человека, который прославлял игру на протяжении 10 сезонов. Ещё несколько лет он боролся с травмами, но не сдавался и всякий раз возвращался на площадку. Билла Уолтона не стало на 71-м году жизни, и, как это часто бывает, смерть прославленного спортсмена напомнила всем, что персоной он был исторического масштаба. Уолтон заслужил статус легенды как на студенческом, так и на профессиональном уровне. Статный центровой выступал за команду Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе «УКЛА Брюинз» и на протяжении трёх сезонов признавался лучшим игроком года среди студентов.

Воспоминания

Билл Уолтон и Грег Ли, 1973 год Фото: Getty Images

«Билл Уолтон был легендарным игроком, весёлым и ярким телеведущим и, что самое главное, замечательным человеком. Я влюбился в баскетбол, наблюдая, как Билл доминирует в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе перед переполненной ареной «Поли-павильон». И мне посчастливилось познакомиться с ним позже, когда он освещал НБА в качестве аналитика по телевидению. Больше всего я буду дорожить знакомством с ним», — прокомментировал смерть именитого игрока главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр.

После блестящей карьеры в NCAA Уолтон отправился покорять профессиональный баскетбол с его жёсткими правилами и отсутствием поблажек, которые могли быть в студенческом спорте. «Портленд Трэйл Блэйзерс» выбрал его под первым номером на драфте НБА 1974 года. Биллу потребовалось всего три сезона, чтобы привести команду к её первому и единственному чемпионству. В финальной серии 1977 года «Портленд» победил «Филадельфию Сиксерс», а Уолтон получил приз самому ценному игроку того финала. В голосовании за MVP регулярного чемпионата в своём чемпионском сезоне Билл занял второе место, но этот трофей от него никуда не делся — лидер «Трэйл Блэйзерс» забрал его уже в следующем году.

Билл Уолтон, 1977 год Фото: Getty Images

Яркая карьера Уолтона прерывалась серией хронических травм стопы. В сезоне-1977/1978, в котором он получил награду MVP, он также получил перелом ноги. Это случилось ещё в регулярке, и к плей-офф Билл успел вернуться. Однако вновь получил повреждение и больше в постсезоне не выступал. Постоянная борьба с травмами вынудила Уолтона сменить обстановку. Центровой покинул «Портленд» и перешёл в «Сан-Диего Клипперс» (нынешний «Лос-Анджелес Клипперс»). В первом сезоне за новый клуб он сыграл всего в 14 матчах. Повторный перелом ладьевидной кости мог окончательно поставить крест на его спортивной карьере. Билл пропустил два последующих сезона, а врачи наперебой говорили, что играть он больше не сможет. Но Билл смог. И постепенно даже вернулся на свой прежний уровень.

В дебютном сезоне за «Бостон Селтикс» Уолтон был признан лучшим шестым игроком года в НБА и помог «кельтам» обыграть «Хьюстон Рокетс» в финале 1986 года. Следующий сезон, в котором Билл отыграл всего 10 матчей, стал для него последним. В общей сложности центровой за время карьеры сыграл 468 матчей в рамках регулярных чемпионатов, в которых в среднем оформлял дабл-дабл — 13,3 очка, 10,5 подбора, а также 3,4 передачи и 2,2 блок-шота. Помимо двух чемпионств и множества наград, Уолтон дважды принимал участие в Матчах всех звёзд, попадал в первую и вторую символические сборные Национальной баскетбольной ассоциации, включался в юбилейные команды НБА, посвящённые 50-летию и 75-летию лиги. А в 1993 году был введён в Зал славы баскетбола.

После профессионального баскетбола

Билл Уолтон и Тед Робинсон, 2022 год Фото: Ethan Miller/Getty Images

После карьеры в НБА легендарный спортсмен бросил себе новый вызов. С детства Уолтон заикался и тогда представить не мог, что будет работать на телевидении. Но пасовать перед трудностями было не в его стиле. Как и в случае с перманентными переломами, Билл справился с давним дефектом речи: «В жизни я был таким застенчивым, с рыжими волосами, большим носом, веснушками и глупым лицом, похожим на ботаника. Я совсем не мог разговаривать. Я был невероятно стеснительным и старался не произносить ни слова. Но потом, когда мне исполнилось 28, я научился говорить. Это стало моим величайшим достижением в жизни и самым большим кошмаром для всех остальных», — с иронией говорил Билл в 2017 году.

Уолтон многое дал баскетболу. Дело легендарного центрового продолжал его сын Люк, дважды становившийся чемпионом вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс». А Шакил О’Нил признался, что стал лучше благодаря Биллу: «Он критиковал меня, причём порой так сильно, что мне хотелось дойти до рукоприкладства. Однако затем я начал слушать его и других легендарных «больших», и это позволило мне вырасти как игроку и человеку».

Помимо спортивных, знакомые Уолтона ценили его личные качества, а слова комиссионера НБА Адама Сильвера более чем наглядно демонстрируют, какую фигуру потерял мировой баскетбол: «Больше всего я запомню его интерес к жизни. Он постоянно присутствовал на событиях лиги, всегда был жизнерадостным, улыбчивым, делился мудростью и теплом. Я ценил нашу дружбу и завидовал его бесконечной энергии, способности уделять время всем, кого он встречал на пути. Билл останется в памяти всех, кто знал и любил его».