Сегодня определится новый чемпион Единой лиги? LIVE
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Закрыть финальную серию плей-офф перед своими болельщиками — это приятный для армейцев сценарий.
Сегодня, 2 июня, будет сыгран четвёртый матч в рамках финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — УНИКС, которая начнётся в 14:00 мск.
Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Комментарии
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