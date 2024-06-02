Сегодня определится новый чемпион Единой лиги? LIVE

Закрыть финальную серию плей-офф перед своими болельщиками — это приятный для армейцев сценарий.

Сегодня, 2 июня, будет сыгран четвёртый матч в рамках финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — УНИКС, которая начнётся в 14:00 мск.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 02 июня 2024, воскресенье. 14:00 МСК ЦСКА Москва Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

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