«Дайте мне долбаный мяч». Разочарованный Энтони Эдвардс во всей «красе»

В плей-офф НБА возможно всё! «Миннесота Тимбервулвз» выбила чемпиона 2023 года «Денвер Наггетс» во втором раунде, но оказалась слабее «Даллас Маверикс» в финале Западной конференции в пяти матчах. Лидер «волков» Энтони Эдвардс не лучшим образом проявил себя в противостоянии с «бродягами». Поэтому в заключительном матче серии, когда команда во главе с Муравьём летела с разницей в 20 очков, он психовал больше обычного.

Лука Дончич и Кайри Ирвинг на легендарном уровне провели всю серию с «волками», особенно заключительную встречу. Каждый из них сбросил на голову соперника по 36 очков и прекрасно руководил игрой команды в нужный момент. У «Миннесоты» же по ходу серии не получалось вскрыть защиту «Далласа», и что печальнее всего — подопечные Финча расслабились — по своим меркам — в обороне. Джейден Макдэниелс был попросту не в состоянии сдержать Дончича, Эдвардс не справлялся с Кайри, а все остальные игроки «бродяг» выглядели намного злее и мотивированнее оппонентов.

В первой половине пятого матча ни у кого из игроков «Миннесоты» не летело, во второй Эдвардс разозлился — прежде всего на себя. Сперва камеры выхватили недовольное лицо Муравья, когда Карл-Энтони Таунс решился на не лучший бросок с сопротивлением Пи Джей Вашингтона. Разочарованию Энтони не было предела. Затем лидер «Тимбервулвз» взял игру на себя — «трёшка» в лицо Дончичу, последующий тайм-аут от «Далласа» и слова Эдвардса: «Эти чуваки говорят о передачах и всякой ерунде. Просто дайте мне этот долбаный мяч. Они постоянно говорят только о передачах».

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Вот он — характер убийцы, характер великого Майкла Джордана. В последнее время все только и делают, что сравнивают Эдвардса с легендой НБА и мирового спорта. Правда, Эм Джей всё ещё находится на недосягаемом уровне. У Муравья хорошая команда, но он, откровенно говоря, провалил серию. Показать свой менталитет и выдать яркую речь — одно, добыть для команды победу во что бы то ни стало — другое. И именно с последним Эдвардс не справился в финале Запада.

На этом Энтони не остановился и в диалоге с Майком Конли сказал: «Я лучше, чем соперники. Они не могут остановить меня, чувак». Очень уверенный молодой человек. Особенно если учитывать, что «Даллас» на протяжении большей части матча вёл с разницей в районе 20 очков. «Маверикс» заслуженно пробились в финал НБА, где встретятся с «Бостоном», жаждущим чемпионства с 2008 года. «Бродяги» же не побеждали с 2011-го, когда лидерами были Дирк Новицки и Джейсон Кидд, который сейчас является главным тренером клуба из Техаса.

Масла в огонь подливает история Кайри Ирвинга, который играл в «Бостоне», обещал переподписаться с клубом, но при первой возможности свалил — в «Бруклин». Естественно, фанаты «кельтов» не то чтобы возлюбили разыгрывающего, и часто его появление в «ТД Гардене» сопровождалось долгим и активным «бууу». Ждём финал НБА, а Эдвардсу — сил. 22-летний баскетболист показал, что достоин стать лицом лиги на годы вперёд. Придётся работать неустанно, но с таким менталитетом, кажется, всё возможно.