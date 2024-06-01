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Обмен между Бруклин Нетс и Бостон Селтикс в 2013 году: итоги сделки НБА, Джейсон Тейтум и Джейлен Браун, Михаил Прохоров

Нынешний «Бостон» — «подарок» российского миллиардера. Как Прохоров усилил «Селтикс»
Никита Бирюков
Нынешний «Бостон» — ошибка русского миллиардера
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Грамотный менеджмент «кельтов» позволил клубу взять с драфта двух звёзд, которые могут принести клубу долгожданное чемпионство.

В 2013 году «Нью-Джерси Нетс», который несколькими годами ранее купил российский миллиардер Михаил Прохоров, переехал в Бруклин (район Нью-Йорка) и изменил название на «Бруклин Нетс». Казалось бы, прошло уже столько времени, а отголоски решений руководства той самой команды до сих пор отзываются эхом. Правда, «сети» подарили будущее финалисту НБА этого сезона — «Бостон Селтикс».

«Бруклин», после того как команду приобрёл Прохоров, пытался заманить в клуб суперзвёзд, и вот в 2013 году удалось выменять из «Бостона» Пола Пирса и Кевина Гарнетта. Звёздный дуэт помог «кельтам» впервые за 22 года стать чемпионами. Однако есть большое но! В 2013-м Кей Джи было уже 37 лет, а Истине исполнилось 36. Всем было понятно, что каких-то высоких спортивных достижений со звёздами преклонного возраста ждать не стоит. К тому же оба баскетболиста постепенно сдавали по части набора очков и в других статистических показателях.

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Итоги сделки были такими: «Бостон» отдал Гарнетта, Пирса, Джейсона Терри и Ди Джей Уайта в обмен на Джеральда Уоллеса, Криса Джозефа, Криса Хамфриса, Кита Боганза и Маршона Брукса. Но главное — «кельты» получили от «Нетс» три драфт-пика первого раунда и возможность обменяться пиками на драфте в 2017 году. Само собой, «Бостону» не нужен был ни один из этих игроков, главную ценность представляли драфт-пики.

Впоследствии генеральный менеджер «кельтов» Дэнни Эйндж в 2016-м под третьим номером задрафтовал Джейлена Брауна, а в 2017-м — под аналогичным пиком «кельтам» достался Джейсон Тейтум. Две суперзвезды НБА, которые привели «Бостон» к двум финалам за последние три года. К тому же «Селтикс» в этом розыгрыше плей-офф имеют лучшие шансы на чемпионство за последнее время. И всё это благодаря тому самому обмену, от которого выиграл лишь один клуб!

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Пирс с Гарнеттом недолго поиграли за «Бруклин» и отправились каждый в разные стороны — Пол доигрывать в «Вашингтон» и «Клипперс», а Кевин — в родную «Миннесоту». А «Бостон», пострадав несколько лет, заполучил в своё распоряжение двух франчайзов, которые, как и Пирс с Гарнеттом, могут принести «кельтам» такой долгожданный титул. Слишком уж устрашающе выглядит пятёрка Холидэй — Уайт м Браун — Тейтум — Порзингис. При этом всегда могут подключиться Эл Хорфорд, Пэйтон Притчард и Сэм Хозер.

Хотелки Прохорова вышли боком «Бруклину» в первые годы после приобретения команды. В дальнейшем «Нетс» стали грамотнее относиться к своим активам и стараться развивать молодых игроков. «Бостон» же благодаря «подарку» российского миллиардера может и, вероятно, должен становиться чемпионом.

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