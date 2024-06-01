Победа с бронзовым отливом. «Зенит» увёз из Краснодара медали

Игроки «Локомотива-Кубань» сражались до последнего, но без Уайта, Ндура и Миллера не смогли дойти до решающего матча.

«Баскет-Холл» в славном городе Краснодар принимал четвёртый матч серии за третье место Единой лиги ВТБ. Местный «Локомотив-Кубань» бился с санкт-петербургским «Зенитом» за медали, но в итоге остался ни с чем. Как проходила игра, кто лучше всех проявил себя на паркете? Об этом – в материале «Чемпионата».

Краснодарцы открыли счёт в матче: Девон Акун-Пёрселл в проходе набрал два очка. Команды не успели сыграть две минуты в матче, а Джувэн Морган трижды сфолил на игроках «Локо». Хавьеру Паскуалю пришлось сразу же менять одного из своих подопечных. Клубы продолжили обмениваться результативными атаками, а Андрей Мартюк двумя «трёшками» подарил краснодарцам солидное преимущество — 14:8.

У «Зенита» отлично руководил нападением Трент Фрейзер, но у самого баскетболиста не получалось набрать очков. Однако на все попытки сине-бело-голубых «Локо» отвечал отличными действиями: эффектный и в то же время эффективный блок-шот Кирилла Елатонцева, успешный трёхочковый от Акун-Пёрселла. Довольно равная четверть, где Фрейзер шикарным попаданием отправил команды немного выдохнуть — 23:21 в пользу «Локо».

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Вторую четверть открыла «трёха» Томаса Эртеля, но у хозяев паркета Андрей Мартюк оформил два попадания со штрафной линии и первым в составе обеих команд разменял 10 очков. В дальнейшем «Зенит» стал лучше двигать мяч и добился значительного рывка, во главе которого стояли Эртель, Винс Хантер и Андрей Зубков. Но теперь уже «Локо» шикарно ответил на действия соперника: три трёхочковых попадания, два из которых записал на себя Карвел Андерсон, и одно — Владислав Емченко. И всё преимущество клуба из Санкт-Петербурга кануло в лету. 45:42 — в пользу краснодарцев.

Возвращение на паркет произошло, а игра немного сменила вектор. На смену ярким и атакующим действиям пришла максимальная плотность в защите с обеих сторон. Два бигмена «Локо» — Мартюк и Елатонцев — продолжили разрывать «краску» «Зенита», но третья четверть всё равно получилась равной и завершилась с небольшим преимуществом сине-бело-голубых — 18:17.

Как и в каждом матче серии, до конца оставалось непонятно, кто же выйдет победителем. Никто из команд не хотел уступать. В концовке включился Александр Щербенёв, выдав несколько шикарных проходов, но и попав важнейшую «трёшку». Правда, российский разыгрывающий получил пятый фол и больше не смог помочь своей команде. Но Мартюк продолжал кошмарить оборону гостей. В «Зените» нашлись и свои герои: Фрейзер и Морган за полторы минуты набрали восемь очков на двоих и отправили «Локо» на тайм-аут.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Александр Секулич, скорее всего, пытался донести своим подопечным, что наступает самый важный отрезок в матче, а возможно, и в сезоне, нужно проявить себя, если «Локо» хочет побороться за бронзу Единой лиги. За минуту до конца встречи «Зенит» лидировал в счёте — 80:76. Мяч у хозяев, из-за боковой его доводят до Мартюка, которого блокирует Морган. В следующей атаке оранжевый снова оказывается в руках у Андрея, но на этот раз центровой железнодорожников получил фол в атаке на Фрейзере. Клуб с берегов Невы воспользовался шансом — Хантер забросил со средней дистанции. Последовала череда фолов с обеих сторон, но победу одержал «Зенит» — 88:77.

«Локо» сражался, но без Окаро Уайта, Патрика Миллера и Мориса Ндура было очень сложно. «Зениту» и Хавьеру Паскуалю — браво! Команда также потеряла Кайла Курича, Бояна Дублевича, однако сквозь преграды взяла бронзу Единой лиги. Завтра мы можем увидеть чемпиона, так как в серии между ЦСКА и УНИКСом, армейцы ведут со счётом 3-0. Следите за Единой лигой вместе с нами.