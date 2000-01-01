Демаркус Казинс — бывший игрок НБА, выступавший на позиции центрового. Сейчас Казинсу 33 года. За период нахождения в НБА баскетболист четыре раза становился участником Матча всех звёзд.
Начиная с сезона-2017/2018 карьера Демаркуса пошла потихоньку на спад из-за серьёзной травмы передней крестообразной связки колена. Как итог, Казинс побывал в составе семи разных команд.
Однако в 2024 году Демаркус отправился в экзотическое место — Тайвань, где также выступает другой экс-центровой НБА Дуайт Ховард.
Команда Казинса «Тайвань Бир Леопардс» стала чемпионом тайваньской лиги, а Демаркус, в свою очередь, получил награду MVP финальной серии! Примечательно, что это первый титул в истории клуба.
Не получилось в НБА, зато в Азии — ещё как! Триумф Демаркуса Казинса на Тайване
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