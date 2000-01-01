Кэйтлин Кларк — первый номер драфта женской НБА, которая представляет в WNBA «Индиану Фивер». До этого 22-летняя баскетболистка играла на университетском уровне.
Несмотря на удручающее начало сезона для команды (две победы и восемь поражений), Кларк с точки зрения статистики проводит впечатляющий индивидуальный сезон.
Так, Кларк стала самым скоростным новичком в истории WNBA, кто достиг отметки в 150+ очков, 50+ подборов и 50+ передач за профессиональную карьеру. Разыгрывающей потребовалось для этого 10 матчей.
Более того, Кэйтлин повторила достижения Сабрины Ионеску, показав подобные цифры за первые 10 игр за карьеру в женской НБА.
Кларк покорилось одно из достижений в женской НБА на старте профессиональной карьеры
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