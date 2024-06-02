Суперзвёзд можно бить и остаться безнаказанным? В женской НБА — да

Появление Кейтлин Кларк в WNBA принесло баскетбольной лиге популярность. Ранее за женской НБА следило намного меньше людей, нежели сейчас. Даже великие могут столкнуться с трудностями после того, как перебрались из колледжа во взрослый баскетбол. Но речь сейчас не об этом, а о том, что с Кларк почему-то обращаются по-свински.

Ранее Кейтлин столкнулась с расизмом. Да-да, вы не ослышались! Подробнее мы уже рассказывали об этом — не будем заострять внимание на этой ситуации, а обратимся к инциденту, который случился в последнем матче «Индианы Фиверс», команды, за которую выступает Кларк, и «Чикаго Скай». В третьей четверти игры защитница клуба из «города ветров» Кеннеди Картер реализовала бросок со средней дистанции и моментально ринулась в сторону Кэйтлин, сильно толкнув её плечом.

Видео можно посмотреть на канале Women Hooping в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Суперзвезда NCAA и «Индианы» Кларк упала, а судьи после видеопросмотра почему-то не нашли злого умысла в действиях Картер. Рефери решили дать обычный фол, а Кэйтлин реализовала штрафной. Довольно странный вердикт, так как разъярённая Кеннеди летела на соперницу с горящими глазами, крикнув в адрес Кларк известное литературное русское слово. За такое можно было бы дать хотя бы неспортивный фол первой степени, а вероятно, и второй. Картер и ранее фигурировала в неприятных ситуациях. В 2021 году «Атланта» отстранила баскетболистку за поведение, наносящее ущерб команде.

На этом острота во встрече не закончилась. Извечная соперница Кларк по NCAA Энджел Риз не только аплодировала и кричала что-то в тот момент, когда Картер уронила на паркет Кейтлин, но ещё и в борьбе за подбор жёстко руками оттолкнула от себя разыгрывающую «Индианы». Судьи снова никак не отреагировали на ситуацию, хотя на повторе было прекрасно видно, что борьбы в рамках правил там и близко не было.

Видео можно посмотреть на канале Women Hooping в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Индиана» в игре с такими событиями всё равно одержала победу со счётом 71:70. Это второй выигрыш в сезоне для команды во главе с Кларк, которая в этом матче набрала 11 очков, восемь подборов и шесть передач. Главный тренер «Фиверс» Кристи Сайдс была в ярости от действий соперниц в отношении своей главной суперзвезды, но на пресс-конференции сказала следующее: «Я стараюсь, чтобы меня не оштрафовали». Правильно, все и так всё понимают.

Не могло обойтись и без главных лиц громкого события — Кларк и Картер. Баскетболистка «Чикаго» на пресс-конференции заявила, что не собирается отвечать ни на какие вопросы о Кейтлин Кларк. После чего вмешалась Тереза Уизерспун — главный тренер «Скай»: «Достаточно об этом. Мы в порядке». Получается, с их точки зрения, ничего такого не произошло. Настало время говорить звезде «Индианы», заявившей следующее: «Я этого не ожидала, но подумала: «Отреагируй, успокойся и позволь своей игре говорить за себя. Что есть, то есть».

Даже четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин не прошёл мимо. «Индиане» лучше инвестировать в защитника». Подразумевается то, что клубу нужно больше оберегать Кларк, так как её напарницы по команде никак не заступились за свою главную звезду во время инцидента с Картер. У мужчин никто не позволяет делать такие вещи с партнёрами — кто-то 100% вступился бы за своего товарища. «Индиана» одержала всего вторую победу в 10 матчах в WNBA, но Кларк уже на пути к величию.

22-летняя разыгрывающая за 10 игр в женской НБА набрала 169 очков, 54 подбора и 65 передач. Кларк стала лишь второй девушкой в истории лиги после Сабрины Ионеску, которой удавалось в первых 10 матчах оформить больше 150 очков, 50 подборов и 50 передач. И это не говоря о невероятной популярности. В прошлом сезоне 20 домашних игр «Индианы» посетили 81 336 зрителей, а после появления Кейтлин клубу потребовалось всего лишь пять встреч, чтобы побить цифры посещаемости — 82 857. Эффект Кейтлин Кларк!

В общем, довольно странная ситуация произошла в женской НБА, где, выходит, можно «рубить» соперниц направо и налево, но наказания ты не получишь. Но с какой-то стороны это даже лучше. Всё больше людей узнают о женском баскетболе. Кларк держит удар и не опускает голову. Дальше — больше.