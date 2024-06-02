Мухлевал в НБА, но превратился в одного из лучших тренеров лиги. Кто ведёт «Даллас» к чуду

Далеко не всегда из великих игроков получаются хотя бы хорошие тренеры в НБА. Джейсон Кидд явно относится к тем, кто преуспел в обоих направлениях. В 2011 году разыгрывающий «Даллас Маверикс» на пару с Дирком Новицки и остальными привёл клуб из Техаса к первому в истории чемпионству, а уже в 2024-м вывел «бродяг» в финал НБА. Всколыхнём память о карьере Кидда на тренерском мостике.

«Бруклин Нетс» (2013-2014)

Дерон Уильямс (слева) и Джейсон Кидд (справа), 2013 год Фото: Rob Carr/Getty Images

Начинал свой путь в роли тренера Кидд в «Бруклине». 12 июня 2013 года он был назначен на пост. Джейсон не смог руководить командой в первых двух играх сезона после признания себя виновным в мелком правонарушении, связанном с вождением в нетрезвом виде. Специалист в итоге 3 ноября дебютировал в роли главного тренера, но уже 28 ноября НБА оштрафовала Кидда на $ 50 тыс. за то, что он дал указание своему игроку врезаться в него и намеренно пролить стакан с газировкой на паркет, чтобы выиграть больше времени в концовке домашнего матча с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Вот с таких интересных моментов началась тренерская карьера Кидда. Команда из Нью-Йорка не лучшим образом начала сезон — девять побед при 19 поражениях, но в дальнейшем ситуация пошла на исправление. Клуб во главе с Кевином Гарнеттом, Полом Пирсом и Джо Джонсоном закончил сезон со статистикой 44-38. Дважды в сезоне Кидд получил награду «Тренер месяца» в Восточной конференции. «Бруклину» удалось выйти в плей-офф, где в первом раунде в семи матчах был обыгран «Торонто». Джейсон — первый в истории тренер-новичок, который в решающем седьмом матче на выезде одержал победу. В следующем раунде «сети» уступили «Майами» со счётом 1-4.

«Милуоки Бакс» (2014-2018), «Лос-Анджелес Лейкерс» (2019-2021)

Джейсон Кидд в качестве тренера «Милуоки», 2015 год Фото: Elsa/Getty Images

«Олени» середины 2010-х годов были далеко не лучшей командой. «Милуоки» подписал Кидда в обмен на два выбора во втором раунде драфта 2015 и 2019 годов. «Бакс» под руководством нового тренера стали одним из главных сюрпризов сезона, финишировав с результатом 41-41 и выйдя в плей-офф с шестого места на Востоке. Джейсон на тот момент — первый тренер в истории НБА, который вывел две команды в плей-офф за первые два года в лиге. К тому же Кидд занял третье место в голосовании на «Тренера года».

В период работы Кидда в «Милуоки» Яннис Адетокунбо с каждым годом становился всё сильнее и сильнее. Правда, успехов в плей-офф «олени» под руководством Джейсона так и не добились. 22 января 2018 года посреди сезона-2017/2018 «Бакс» уволили Кидда после того, как команда шла с показателями в 23 победы при 22 поражениях. До конца года Джейсон не был никому нужен даже в качестве ассистента, как вдруг подвернулась удача и в 2019 году он стал помощником главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнка Вогеля.

В штабе Вогеля Кидд стал чемпионом НБА вместе с «Лейкерс», а всего проработал в качестве ассистента с 2019 по 2021 год. 28 июня 2021-го Джейсону снова подвернулась удача, так как «Даллас» отказался от услуг Рика Карлайла и искал сменщика.

«Даллас Маверикс» (2021 — наcтoящee врeмя)

Джейсон Кидд, плей-офф НБА — 2024 Фото: Sam Hodde/Getty Images

Уже неплохо зарекомендовавший себя тренер пришёл в команду, с которой добился единственного в истории «Далласа» чемпионства. Кидд с ходу начал менять «бродяг» к лучшему. Команда Карлайла была одной из худших оборон в лиге, а под руководством Джейсона стала чуть ли не лучшей по защитным действиям в НБА. В свою очередь, «Даллас» закончил сезон с показателями в 52 победы при 30 поражениях, закончив на четвёртом месте Запада.

Коллектив во главе с Лукой Дончичем в первый сезон Кидда в команде вышел в финал Западной конференции, уступив лишь будущему чемпиону «Голден Стэйт Уорриорз» в пяти матчах. Сезон-2022/2023 получился скомканным по всем параметрам. Клуб из Техаса, откровенно говоря, плохо начал регулярку, а затем по ходу сезона в команду перебрался Кайри Ирвинг. Дончич с Дядюшкой Дрю на первых порах не могли сыграться, и своё дело сыграли травмы. В общем, «бродяги» не пробились даже в плей-офф, заняв 11-е место на Западе.

Сколько разговоров было, что Лука и Кайри не смогут поделить мяч между собой, что «Даллас» с Киддом ничего не добьются. Но грамотный выбор на драфте 2023 года — Дерик Лайвли и великолепная работа менеджмента «Мавс» перед дедлайном обменов. В итоге «бродяги» за мешок картошки получили Дэниела Гэффорда и Пи Джей Вашингтона. Команда завершила регулярный чемпионат сезона-2023/2024 на пятом месте и в плей-офф сперва прошла «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2), затем «Оклахома-Сити Тандер» (4-2), а в финале Запада обыграла «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 4-1.

«Даллас» впервые с 2011 года вышел в финал НБА. В тот самый год, когда Кидд был уже ветераном, но всё равно вместе с Дирком они обыграли «Майами» с суперзвёздным трио Леброн Джеймс — Дуэйн Уэйд — Крис Бош. Через 13 лет Джейсон снова поборется за чемпионство, правда, уже в качестве тренера. Можно сколько угодно говорить, что Кидд — «физрук», но его «бродяги» в этом плей-офф доказали, что готовы убиваться на паркете с первой и до последней минуты. К тому же специалист создал в коллективе такую атмосферу, которой многие могут лишь позавидовать.