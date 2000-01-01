Легендарный игрок «Чикаго» Майкл Джордан хоть и завершил карьеру в начале 2000-х, тем не менее это не мешает ему бить рекорды.
Конечно, речь идёт не о баскетболе как таковом, а об аукционе, где североамериканцы любят выставлять на продажу различные карточки с изображением Его Воздушества.
На этот раз на коллекционном рынке с аукциона ушла карточка Upper Deck Ultimate Collection 2003–2004 годов с автографом Джордана за $ 2,928.
Это рекордная сумма, уплаченная за баскетбольную карточку Майкла Джордана!
Отмечается, что на карточке имеется нашивка с логотипом НБА, вырезанная из игровых джерси. Их количество обычно ограничивается одной копией.
Простите, сколько? Карточка с автографом Джордана ушла с аукциона за рекордные деньги
Читайте также
Новая суперзвезда WNBA подтверждает свой статус
У него не получилось в НБА, зато в Азии — ещё как
Парень поиграл в хоккей и баскет на роликах. Видео
Карточку Джордана продали за $ 925 тыс.!
Парень выжег портрет Коби с помощью лупы. Видео
5 самых дальних бросков в истории НБА
Гарет Бэйл встретился со Стефеном Карри. Видео
Стефен Карри сделал эффектный трик-шот. Видео
Nike показала вероятный логотип бренда Вембаньямы
14-летний сын звезды НБА отжигает в двусторонке
Кто скорер в «Уорриорз», кроме Карри и Томпсона?
«Мемфис Гриззлиз» вывел из обращения 33-й номер
Фанат феерично выполнил обещание, попав по кольцу
Канадцы объединили хоккей и баскетбол. Видео
4 спортсмена попали в топ звёзд-миллиардеров
Дончич и Карри устроили необычную дуэль. Видео