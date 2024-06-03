Что легенда НБА делает в ночном клубе? Оттачивает своё мастерство

На нашей планете не так много людей, которые любят баскетбол больше, чем Кевин Дюрант. Кей Ди — самый ценный игрок Национальной баскетбольной ассоциации 2014 года, двукратный чемпион НБА и дважды обладатель награды MVP финальной серии. Регалии и достижения Кевина можно перечислять долго — мы и так знали, что он «горит» своим делом, но чтобы настолько?

35-летний Дюрант второй сезон проводит в «Финикс Санз». Клуб из Аризоны в прошлом году в плей-офф вылетел во втором раунде от будущего чемпиона «Денвер Наггетс» (2-4), а в нынешнем постсезоне закончил путь ещё раньше — проиграв всухую «Миннесоте Тимбервулвз» в первом раунде (0-4). Суперзвёздное трио «солнечных» Кевин Дюрант — Девин Букер — Брэдли Бил уже давно отдыхает и наслаждается жизнью. До старта Олимпийских игр в Париже у Кей Ди есть время, которое можно уделить себе.

Кевин совмещает приятное с полезным. Правда, продолжает отрабатывать броски в совсем непригодном для этого месте… В ночном клубе! К тому же делает это с предельной самоотдачей, как и полагается. Одному из участников тусовки понравились движения легенды НБА, и он решил их запечатлеть.

Для каждого профессионального баскетболиста игра на публике — нормальное и привычное явление. Тренировки — тоже. В любом месте можно оттачивать своё мастерство. Кевин же выбрал ночной клуб, где отрабатывал не только бросок, но и движения из позиции «тройной угрозы», когда игрок может начать выполнение трёх активных действий на площадке: бросок, дриблинг или передача.

14 лет назад Кевин в одной из своих социальных сетей написал: «Я смотрю исторический канал в клубе, и мне интересно, откуда эти люди знают, что происходит на Солнце… ведь там никто никогда не был». Дюрант вообще ходит в клуб, чтобы потанцевать или повеселиться? Пока мы знаем лишь о тренировках и просмотре канала истории. Умный человек везде найдёт себе занятие.

Это, конечно, шутка. Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. Дюрант на самом деле трудяга, которых мало. Из года в год Кевин доказывает свою состоятельность в лучшей баскетбольной лиге мира. В возрасте 35 лет он закончил регулярный сезон с показателями в 27,1 очка, 6,6 подбора, 5,0 передачи в среднем при великолепной реализации бросков — 52,3% с игры, 41,3% из-за дуги.

Вылет от «Миннесоты» в первом раунде должен подстегнуть не только Дюранта, но и весь «Финикс», который возлагал огромные надежды на своё суперзвёздное трио. Вероятно, в следующем сезоне мы увидим совершенно другую команду, так как на пост главного тренера был назначен Майк Буденхольцер — ученик легендарного Грега Поповича и тот, кто привёл «Милуоки Бакс» к первому чемпионскому титулу НБА для клуба за 50 лет.