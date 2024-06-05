«Я просил разрешения уйти из ЦСКА — не решал в одиночку». Чем сейчас занимается Итудис?

Димитрис Итудис входит в число самых успешных тренеров на европейской баскетбольной арене. Возглавляя московский ЦСКА, он дважды становился победителем Евролиги, а также шесть раз выигрывал Единую лигу ВТБ. Но в 2022 году греческий наставник покинул клуб после долгих восьми сезонов. Затем в его карьере были родная сборная Греции и турецкий «Фенербахче», однако остаток чемпионата-2023/2024 Итудис провёл без команды. «Чемпионат» сделал большое интервью со специалистом, чтобы получить ответы на самые интересные вопросы.

«В ЦСКА сделали хороший выбор, назначив Пистиолиса»

Димитрис Итудис и Андреас Пистиолис в ЦСКА Фото: Александр Щербак/ТАСС

— Мы видели вас на «Финале четырёх» в Берлине — вы выглядели загоревшим, отдохнувшим. Как проходит ваша повседневная жизнь на данном этапе карьеры?

— У меня было время разобраться с делами, которые я не мог закончить, когда работал. Конечно, тренер никогда не перестаёт думать о баскетболе, но это было отличной возможностью, чтобы сфокусироваться на других вещах. Я смог заняться строительством дома, чаще видеть мою семью — моя дочь растёт, ей 19 лет, она учится. Я виделся с друзьями, читал книги, проводил мастер-классы и, конечно, ездил на «Финал четырёх» в Берлине, где и встретил вашего коллегу.

— Следите за ЦСКА и Единой лигой ВТБ в нынешнем сезоне?

— Я не смотрел игры — был занят, а ещё не знал, где их посмотреть. Но мне сказали, что это можно сделать на сайте Лиги ВТБ, поэтому сегодня буду смотреть матч и болеть (разговор с тренером состоялся 31 мая, за несколько часов до третьего матча финальной серии между ЦСКА и УНИКСом. — Прим. «Чемпионата»).

— Как думаете, ЦСКА сможет дожать УНИКС в финальной серии?

— Дело не в том, что я думаю. Они уже доказали, что могут это сделать, одержав две победы в Казани. Я очень рад, что у Андреаса [Пистиолиса], Андрея [Ватутина], Натальи [Фураевой] и всех в клубе всё хорошо. Конечно, во время моего пребывания в команде у нас не было возможности нормально завершить сезон. Всё произошло очень резко — многим важным игрокам пришлось уехать из страны в связи с их ситуацией. К нашему удивлению, в апреле мы были вынуждены создавать новую команду, чтобы соревноваться в плей-офф. Но сейчас в клубе установился другой статус-кво. Я счастлив, что они ведут 2-0 в финале. Нужны ещё две победы, и это, само собой, не будет легко. Потому что УНИКС — это очень важный и сильный соперник. Но я уверен, что они смогут закончить дело.

— Как оцениваете работу тренера Пистиолиса? Поддерживаете ли вы связь после его назначения?

— Мы провели вместе 17 лет. Он был моим ассистентом в «Панатинаикосе», в «Банвите», в ЦСКА. Я очень рад за него, его семью, жену, дочь. Я также считаю его хорошим другом своей семьи. Поэтому я счастлив, и, как говорил Андрею и Наталье, они сделали хороший выбор. Андреас был очень важной частью того успеха, что мы имели за восемь лет в Евролиге и Лиге ВТБ. Так что я рад за него, рад за клуб и с нетерпением жду успешного завершения сезона.

Конечно, я могу сказать больше о его таланте. Он всегда был тренером, который привносил свои идеи, мышление. Он трудолюбивый. Ему пора было становиться главным тренером после наших 17 лет вместе. Он приобрёл много опыта — это вещь, которую нельзя пойти и купить в магазине. Ты должен быть частью команды, пережить взлёты и падения. В ситуации, когда у меня были проблемы со здоровьем и Андреасу пришлось взять управление командой на себя, он хорошо справился. От него не ожидали ничего другого. Благослови бог его и его семью, их ждёт яркое будущее.

«Российские клубы пора вернуть в Евролигу»

Димитрис Итудис Фото: Tolga Adanali/Getty Images

— Поддерживаете ли вы связь с кем-то из игроков, с руководством ЦСКА?

— Да, конечно. Одна из уникальных вещей, что нам даёт эта работа, — это отношения с людьми. Я провёл в ЦСКА восемь сезонов, но их могло бы быть 9 или 10, потому что у нас существовала договорённость о продлении. Однако ситуация неожиданно поменялась. Я получил предложение от «Фенербахче». Мы с Андреем и Натальей сели и за ужином по-дружески договорились, что будем двигаться в разных направлениях. Не было никаких обид или чего-то такого. Все знают, что я испытываю определённые чувства по отношению к ним, их семьям. И я постоянно на связи с Андреем, с Наташей и многими игроками.

Я также был рад поучаствовать в Суперкубке в Москве со своей новой командой. Мы с «Фенербахче» приехали, чтобы поддержать идею, что спорт объединяет, а не разделяет. Я говорю об этом громко и открыто. Это главная задача спорта — объединять. Другие страны, в которых, к сожалению, происходят какие-то военные действия, всё ещё участвуют в соревнованиях, и их основная задача — приносить результаты.

Так что настало время российским командам — не только ЦСКА, но и «Зениту», УНИКСу, «Локомотиву» — вернуться и соревноваться на высочайшем уровне. Потому что нам не хватает этих организаций. Конечно, это моё личное мнение ­— я говорю об этом как Димитрис Итудис. Но моё мнение разделяют коллеги и другие люди из мира спорта. Я также верю, что шаг вперёд должен сделать Олимпийский комитет. Наступил олимпийский год, и ещё со времён Древней Греции Олимпийские игры — это значит мир, это значит прекращение огня. Это спорт, это дружба, это свобода показывать свои навыки в любой дисциплине. В этом смысл спорта — он объединяет.

— Вы являетесь большим сторонником возвращения российских клубов в Евролигу. Как считаете, сильно ли пострадал уровень конкуренции от их отстранения?

— Во-первых, я против какого-либо насилия. Я против насилия в жизни любого человека — физического, ментального. Верю, что у людей достаточно знаний, чтобы возражать или даже противостоять друг другу цивилизованно. Нам не нужны никакие жертвы. Это мой, как бы сказать, слишком романтический взгляд. Но я говорю это как человек из мира спорта. Повторюсь — спорт объединяет, помогает заводить друзей. Цвет кожи, религия, возраст — это ничего не значит. Эмоции, которые ты испытываешь, когда тренируешься, играешь, побеждаешь, проигрываешь — они уникальны. В спорте так много хороших эмоций. Если ответить конкретно на ваш вопрос, Евролига — это главный турнир в Европе. Есть ли ему куда расти? Однозначно, да. Но Евролига — это самая недооценённая лига в мире. Там такой большой потенциал. Мы делаем шаги вперёд, определённо. Но нам предстоит сделать ещё очень много шагов, чтобы вывести спорт, который мы любим, на высочайший уровень.

Я не могу согласиться с тем, что лига пострадала. Команды и игроки отлично выступают. У нас был ещё один хороший «Финал четырёх», ещё один хороший регулярный сезон. Но мы очень запутали любителей баскетбола. Потому что Евролига — это, позвольте так сказать, «трёхмерный» чемпионат. Мы начинаем с европейской системы раунд-робин, когда все клубы играют друг против друга. Потом мы переходим к стилю НБА — это плей-офф. А затем возвращаемся к формату NCAA — это «Финал четырёх». Я верю, что нам нужно расширяться, проводить больше матчей в плей-офф. Больше матчей — это больше дохода для владельцев. Потому что интерес огромен, и зрители проявляют его своим присутствием. Спросите рефери, игроков, тренеров… Я, будучи президентом совета тренеров, встречался с советом игроков, советом арбитров. И они единогласно считают, что нам нужно больше игр.

Я могу связать это с моим опытом в России. Когда я приехал в ЦСКА в 2014-м, средняя посещаемость на арене имени Гомельского, которой больше не существует, составляла 2,5-3 тысячи человек. Мы вложили много усилий, и посещаемость выросла до 8 тысяч человек. Мы знаем, что баскетбол — это не самый популярный спорт в России. Есть другие дисциплины, с которыми нам приходилось соревноваться. Зимние виды спорта, футбол, хоккей. И в этом направлении мы сделали огромный шаг вперёд.

«Если бы не отстранение, разговор об уходе из ЦСКА не состоялся бы»

Димитрис Итудис Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Андрей Ватутин рассказывал, что неопределённость относительно участия в Евролиге стала одной из главных причин вашего ухода. Если бы этого не произошло, вы бы остались в ЦСКА?

— Однозначно. Я говорил об этом чётко и ясно. У нас с руководством ЦСКА был ужин, и я объяснил ситуацию. Я понятия не имел, что отстранение произойдёт, и команда Евролиги обратилась ко мне с предложением. Я практически попросил разрешения — не принимал это решение в одиночку. Отношения, которые у нас были и есть, не были основаны на каком-то прописанном контракте. Конечно, это бизнес. Но с человеческой точки зрения мы решили сесть и поговорить. Я сказал: «Вы видите, что происходит». Игроки уезжали. Они были под таким давлением со стороны правительства своих стран — им звонили и говорили уехать из России.

Хотя ЦСКА и люди, которые там работают, не имели ничего общего с происходящим. Они такие вежливые, дружелюбные. Для меня Москва — это один из лучших городов в мире. Там безопасно, чисто. Там не произошло бы никакого инцидента, который мог бы причинить какой-то вред или поставить под угрозу безопасность спортсменов. Всё было хорошо организовано, все знали, что делать. Играть за ЦСКА — это большое событие, и всем нравилось быть его частью. Я понимаю политическую сторону вопроса. И мы как команда предлагали Евролиге проводить матчи в Белграде. В Белграде также были готовы нас принять, но в политическом отношении кто-то другой решил этого не делать. И когда мы обсуждали это с Андреем, он сказал: «Я не могу дать тебе Евролигу. Мои руки связаны».

Вы знаете, как я люблю Москву и ЦСКА. Этот разговор никогда бы не состоялся, если бы отстранения не случилось. Это был бы простой дружеский ужин — у нас их было много. Мы бы отметили нашу дружбу, совместную работу, предстоящий сезон. Но, к сожалению, нас, людей из мира спорта, не спрашивают о каких-то других вещах. Хотя я сам себя поправлю — не «к сожалению», а к счастью. К счастью, мы занимаемся только теми вещами, которые объединяют — спортом. В Древней Греции говорили: «В здоровом теле — здоровый дух». Тренируйте свой мозг, тренируйте своё тело. Занимайтесь дружбой, а не войной.

Я провёл в ЦСКА восемь лет, был подписан на девятый сезон и хотел остаться на 10-й. Я с гордостью говорю, что являюсь тренером, который дольше всех непрерывно возглавлял ЦСКА. Мы так долго работали друг с другом, всем всё нравилось. Результаты важны, конечно. Когда ты приносишь результат, то смотришься лучше (улыбается). С профессиональной точки зрения. Единственные разногласия и противостояния, которые у нас были, касались только того, как сделать ЦСКА лучше. У Андрея было своё видение, у Наташи — своё, у «Норникеля» — своё.

Команда ЦСКА на экскурсии в руднике «Норникеля» Фото: nornickel.ru

Я подниму другую тему. С первого дня говорил Андрею: «Я хочу увидеть, откуда у нас деньги. Кто наши спонсоры?» Вместе с «Аэрофлотом», «Ростелекомом» и другими нашим главным спонсором был «Норильский никель». И я сказал, что вместе со своим штабом и игроками хочу посетить «Норильский никель». Мне ответили, что это далеко, что там есть шахты… Я решил: «Окей, давайте поедем на шахты». «Шахты? Вы с ума сошли?» Но моя мечта, моё желание были исполнены. Мы с командой ездили на шахты, провели товарищеский матч с работниками. И был важен не сам матч, а тот факт, что мы побывали в том месте.

Мы были в самолёте, приземлились, а потом спустились на 2 км под землю, в шахты. Это был отличный опыт. Знаете, иногда игроки и тренеры верят, что весь мир вращается вокруг них. Они не думают о том, как живут другие люди, как они работают, в чём нуждаются. И я как главный тренер хотел, чтобы мои игроки прожили этот опыт, увидели, откуда приходят деньги, которые нам платят. Кто-то другой работает на шахте два дня подряд, не видит солнца, дневного света. Это очень важно. Это большой урок для молодых парней, которые занимаются спортом. Им нужно расширить своё видение того, что происходит в обществе.

«В «Фенербахче» результатов не было – обычно тренер платит за это цену»

Димитрис Итудис Фото: Aitor Arrizabalaga/Getty Images

— По-вашему, почему не получилось задержаться в «Фенербахче», несмотря на наличие контракта до 2026 года? Пресса утверждает, что в руководстве были недовольны результатами — какова ваша точка зрения?

— Это вам нужно спросить у руководства. Это был первый раз, когда мне не дали остаться и выполнить свою задачу. Но так случается в профессиональном мире. Кто-то нанимает тебя, вы подписываете контракт, и тебя могут уволить. Но я искренне принимаю это решение таким, какое оно есть. Позвольте мне не вдаваться в подробности — я могу сказать только о том, что в момент, когда всё произошло, у нас было семь очень сложных матчей. Шесть из них были на выезде. Нам пришлось играть против «Маккаби» в Белграде, потому что турецкая сторона не могла гарантировать безопасность их игроков. Домашняя встреча прошла в гостях. Три выездных матча мы проиграли под сирену. Из-за травм у нас отсутствовали шестеро игроков. И хотя мы победили «Мадрид» в овертайме — это было первое поражение «Реала» — результатов не было. Обычно тренер платит за это цену.

Для меня это был отличный опыт. Я принимаю неудачи, падения. Но по жизни решил падать вперёд, а не назад. Эти моменты не определяют меня как человека или как профессионала. Благодарю бога за то, что благословлён и дееспособен. Именно поэтому я провёл почти 30 лет в этом бизнесе. Работал с баскетбольными гигантами и могу с гордостью сказать, что вместе со своими игроками и штабом семь раз выигрывал Евролигу: дважды в качестве главного тренера и пять раз — в качестве помощника. Я работал с отличными клубами, организациями, президентами, болельщиками. Наступил момент всё переосмыслить, собраться с силами и идти вперёд. Чем бы ты ни занимался в жизни, она всегда полна сюрпризов. Ты должен пользоваться моментом, анализировать его и двигаться дальше.

Я люблю всех в «Фенербахче» и очень горжусь командой. Давайте не будем забывать, что, когда мы начинали наши рабочие отношения с «Фенербахче», клуб был вне плей-офф. Так что в первый год мы вышли в плей-офф, провели очень конкурентную серию с «Олимпиакосом», но проиграли. А на следующий год команда попала в «Финал четырёх» — с отличным составом, который мы собрали. Мы создали эту команду вместе с моими помощниками и, конечно же, владельцем, мистером Али Кочем. Без его инвестиций мы бы не смогли творить. В руководстве были недовольны? Окей. Двигаемся дальше.

— Расскажете поподробнее, как в «Фенербахче» происходило формирование состава? Ключевые решения были за вами или за руководством?

— Все в клубе были довольны тем, как мы сформировали состав в целях достичь плей-офф, а затем и «Финала четырёх». И я гордостью говорю, что мы построили очень хорошую команду. Давайте не забывать, что я выбрал Найджела Хэйса. У него были свои сложности в «Барселоне», но он стал одним из лидеров «Фенербахче». Ещё был Ник Калатес. Продление Марко Гудурича. Джонатан Мотли пришёл из «Локомотива». Этот состав был собран с одной целью — достичь «Финала четырёх». И я рад, что им это удалось. Я поздравил команду ­— мне ответили и сказали, что большой частью успеха являются те вещи, которые мы строили вместе, и что успех также принадлежит и мне. И я горжусь тем, что мои бывшие помощники, мои бывшие игроки так думают.

Димитрис Итудис в сборной Греции Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

— Из-за обязательств перед «Фенербахче» вы покинули сборную Греции. Не жалеете об этом решении?

— Ты никогда не знаешь, что тебя ждёт в будущем. Но сборная — это другая история. Во-первых, это было очень тяжело, и я должен отдать должное Андрею, который меня об этом предупреждал. Мне три раза звонили из национальной команды. Яннис Адетокунбо был с ними на одной волне — он хотел, чтобы я был тренером. Но тогда же сборная Словении дважды приезжала в Москву, и мне предлагали возглавить их национальную команду с Лукой Дончичем. Я выбрал Грецию, потому что я грек и тренировать свою страну — это другое. Очень рад, что нам удалось объединить людей во время Евробаскета. На национальном телевидении мы собрали 62% аудитории — в наши дни это невероятная цифра. Сейчас у молодёжи есть другие вещи — интернет, YouTube. Но люди собирались, чтобы посмотреть игру на большом экране.

А на чемпионате мира Яннису внезапно потребовалась операция. Костасу Адетокунбо потребовалась операция. Костас Слукас попросил меня дать ему время на восстановление. Ник Калатес попросил о том же из-за его спины, ему нужно было отдохнуть. Тайлер Дорси — у его жены были проблемы в ходе беременности. И у нас вдруг отсутствуют эти пятеро плюс Каселакис — он также был травмирован. Шесть игроков из состава. У Греции нет достаточно широкой заявки, чтобы терять таких ключевых игроков. Но мы не сдались. Я поехал на чемпионат мира, чтобы бороться. Мы дали бой с теми игроками, кто остался — Папаниколау, Папапетру, Папаяннисом, Ларендзакисом, Уолкапом — и я горжусь ими. Мы выиграли два матча, вели к перерыву против Литвы. Но уже тогда я говорил с президентом о том, что быть тренером в Евролиге и в сборной — это нелегко. Есть так много обязательств, которые ты должен выполнить. А если я сосредоточен на чём-то, то хочу отдать этому все свои силы и концентрацию.

Димитрис Итудис и Яннис Адетокунбо Фото: Из личного архива Димитриса Итудиса

Когда мы говорили о следующем тренере, я был полностью согласен с тем, чтобы Вассилис [Спанулис] взял команду на себя. Я ушёл добровольно, не спрашивая кого-то. Это было моё желание — посодействовать процессу. Я большой фанат греческой сборной и буду на Олимпиаде, чтобы помочь. Мы с Яннисом встречались в Берлине и вместе возвращались домой. У нас был очень хороший разговор. Желаю ему оставаться здоровым и быть готовым к выступлению в национальной команде. Ожидания есть, желание есть. Мы в греческой федерации также проявили инициативу, чтобы один из квалификационных турниров прошёл в Греции. Зрители это поддержат, они будут приходить на стадион. И, при всём уважении к нашим оппонентам, я думаю, что мы окажемся лучшей командой и пройдём квалификацию. У нас есть знания, качество. Должно получиться — постучу по дереву — собрать всех вместе. Больше никаких травм, операций. И это поможет команде. Я не тот человек, который думает «а что, если». Я спокойно отношусь [к своему уходу], поддерживаю команду и верю, что у неё всё получится.

«Евролиге нужно задуматься о новой структуре чемпионата»

Димитрис Итудис Фото: Isa Terli/Getty Images

— Расскажите поподробнее о совете тренеров Евролиги. В чём главная задача этой организации? В последнее время мы всё чаще видим, как наставников увольняют.

— Начнём с того, что я горд быть президентом совета тренеров. Теперь у меня есть больше времени, и я просто пытаюсь помочь. Мы стараемся проводить встречи, организовывать ежегодную ассамблею, возвышать свой голос и выслушивать мнения тренеров. Вместе с советом игроков и советом рефери мы являемся частью одной экосистемы и хотим, чтобы лига преуспела. Мы очень рады, что наши рекомендации относительно системы плей-ин были услышаны, и теперь у нас всё более-менее логично. Потому что раньше было 16 команд, восемь из которых выходят в плей-офф — то есть 50%. Близко к тому, что происходит в НБА, где из 30 команд в постсезон выходят 16. Но когда мы расширились до 18 команд, в плей-офф всё равно выходили только восемь. Мы как тренеры сказали, что это несправедливо, потому что это меньше половины. Получалось так, будто организации с 9-го, 10-го и даже 11-го мест были недостаточно хороши, хотя разница между ними могла составлять всего одну победу. Поэтому мы добавили турнир плей-ин и увидели много хороших матчей. Даже команды с 15-го и 16-го мест боролись за выход туда.

В целом мы двигаемся в сторону расширения лиги и в будущем наверняка достигнем отметки в 20, а то и в 24 команды. Поэтому мы должны задуматься о другой структуре чемпионата. И, как я уже говорил, советы тренеров, игроков и рефери склоняются к увеличению количества матчей. Нет причины, по которой владельцы не хотели бы того же. Допустим, это «Финал четырёх». Почему нам не провести две серии: «Реал» — «Олимпиакос» и «Фенербахче» — «Панатинаикос»? Полные залы, высокие ожидания, отличный финал в формате до трёх побед. Неважно, если он пройдёт в Мадриде. Я, греческий фанат баскетбола, поеду туда. Вы как российский болельщик попробуете найти билеты. Там будут не только поклонники одной или другой команды — как, например, в финале футбольной Лиги чемпионов. Люди приезжают отовсюду, чтобы посмотреть спорт, который они любят. Для меня баскетбол — это лучший вид спорта в мире. Самый интерактивный. Он может приносить столько радости, столько разных эмоций.

Раньше также говорили, что команда с самым большим бюджетом всегда доминирует. Это не так. Например, в прошлом году «Партизан» приехал к «Реалу» и вёл 2-0 на выезде. Да, произошёл инцидент, некоторые игроки были заслуженно наказаны (речь идёт о массовой драке, произошедшей в концовке третьего матча серии. — Прим. «Чемпионата»). Тем не менее «Партизан» приезжал в Мадрид как андердог, но выиграл два матча. И после того как «Реал» стал чемпионом, было так много эмоций. В этом году «Олимпиакос» приезжал к «Барселоне» — команде с бóльшим бюджетом, с преимуществом домашней площадки. Но после серии до трёх побед квалифицировался именно «Олимпиакос». Поэтому я верю, что баскетбол — это исключительный вид спорта, который может принести много радости, и мы должны его развивать.

Димитрис Итудис и Желько Обрадович Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Я могу многое сказать о совете тренеров Евролиги. Сейчас мы пытаемся работать с новым поколением тренеров, подписать новое коллективное соглашение, а также улучшить институционные и правовые нормы относительно социального обеспечения, соблюдения контрактов в случае, если тренеров увольняют. Потому что мы не владельцы, мы просто работники. Мы работаем над пенсиями для тренеров и членов их семей. И у нас есть так много других вещей, для которых мы пытаемся получить лицензию. Нам есть над чем работать, и мы сотрудничаем с мистером Деяном Бодирогой (президент Евролиги. — Прим. «Чемпионата»), а также с советом игроков. У нас очень много общего, потому что игроки — это активы клубов. Мы также тесно работаем с советом арбитров, потому что у них тоже есть потребности. Мы впервые пригласили и ассистентов, потому что они являются очень важной частью этой системы. Многие годы я провёл, будучи ассистентом Желько [Обрадовича]. Андреас был моим ассистентом. И помощники — это тоже тренеры. Они являются важной частью того, что мы называем сотрудничеством. Потому что баскетбол — это про синергию. Мы просим от своих игроков, чтобы на площадке между ними существовала синергия. И она также должна быть между нами: тренерским штабом, медицинским персоналом и менеджментом.

Как уже сказал, я могу много говорить на эту тему. Я очень серьёзно отношусь к своему посту и рад, что тренеры проголосовали за меня, выбирая президента на предстоящие четыре года. Надеюсь, что, когда уйду, оставлю всё в хороших руках и в лучшей ситуации, чем была тогда, когда я перенимал обязанности своего лучшего друга, авторитетного Желько Обрадовича. У него так много знаний и опыта, он очень помогает нам. Мы хотим оставить что-то хорошее для будущего поколения и надеемся, что они сделают то же самое для поколения после них. Во имя лучших условий, лучшего спорта. Давайте не разделять баскетбол, давайте объединять его.

«Тренер никогда не перестаёт думать о баскетболе»

Димитрис Итудис на мастер-классе в Тунисе Фото: Из личного архива Димитриса Итудиса

— Как думаете, пошёл ли вам на пользу такой период вне баскетбола и тренерской деятельности?

— Как я уже говорил, тренер никогда не перестаёт думать о баскетболе. Я анализирую матчи, изучаю их, подготавливаю мастер-классы. В начале июня поеду в Венгрию, куда меня пригласили читать курсы. Я также выступаю с мотивационными речами для многих компаний. Я делюсь опытом, который набрал за все эти годы работы на разных позициях. При этом чувствую, что у меня в баке осталось ещё много топлива, и продолжаю двигаться вперёд.

— Можете поделиться, какие у вас планы на предстоящий сезон? Мы можем ждать вашего возвращения к работе? Уже несколько месяцев о вашем будущем ходит много слухов.

— Я не знаю. Агентство, которое представляет меня, работает в этом направлении. Этот вопрос должен быть адресован к ним. Мне нечем с вами поделиться. Но я ожидаю найти проект, который придаст мне ещё больше энтузиазма к игре, к развитию группы игроков. Если я и команда сойдёмся в плане ожиданий, то мы объединимся. Пока я ничего не могу анонсировать, но мой агент продолжает работу. Посмотрим.

— Если в будущем появится предложение из Единой лиги ВТБ, рассмотрите его?

— Как я уже сказал, отвечая на предыдущий вопрос, — я профессиональный тренер. Я ожидаю подробности проекта, после чего мы можем сесть и обсудить его. Если наши ожидания сойдутся — неважно, из какой лиги поступает предложение.