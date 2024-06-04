Фанаты состряпали майки, оскорбляющие звёзд «Далласа». Ранее такая выходка дорого обошлась

Поддерживать свою любимую команду любыми способами — это нормально. Как правило, в бой идут безобидные кричалки, высказывания и фразочки в адрес баскетболистов, которые в теории могут их дезориентировать. Дело доходит даже до специализированных атрибутов и предметов. Так, в одном из магазинов Бостона в преддверии финальной серии плей-офф НБА заметили специальные футболки, на которых нанесены имена звёздных разыгрывающих «Даллас Маверикс» — Луки Дончича и Кайри Ирвинга.

«Лука — отстой» «Кайри — отстой»

На одежде написано: «Лука — отстой» и «Кайри — отстой». С Кайри Ирвингом всё понятно: с игроком болельщики «Бостона» регулярно ведут психологическую войну, поскольку защитник однажды представлял эту команду. Затем Ирвинг на одном из клубных мероприятий, на котором присутствовали болельщики «кельтов», заявил о намерениях заключить новый контракт. Как итог: поступил запрос обмена — в «Бруклин». Такое запомнится и всегда будет припоминаться при любых раскладах. Финальная серия — идеальная возможность оторваться на бывшем игроке.

Надпись на майке «Айеша Карри не умеет готовить» Фото: Кадр из трансляции

Момент с Лукой Дончичем напоминает ситуацию, когда в 2022 году во время финала между «Бостоном» и «Голден Стэйт» фанат первых был замечен в зелёной майке, на которой расположилась надпись следующего содержания: «Айеша Карри не умеет готовить». Прямой выпад в адрес супруги разыгрывающего «Уорриорз», которая связана с кулинарным миром — например, через телевизионное шоу Ayesha's Home Kitchen. Команда Карри выиграла ту серию со счётом 4-2, затем Стефен высмеял такой поступок, опубликовав в социальных сетях фотографию, где он позирует с чемпионским кубком в такой же майке, а внизу написано: «Пока, Бостон».

Стефен Карри — болельщикам «Бостона» Фото: Социальные сети Стефена Карри

Культура ношения интересной одежды среди болельщиков «Селтикс» развита прекрасно. Сразу вспоминается культовая фотография, на которой Рэджон Рондо, чемпион в составе «кельтов» 2008 года, сидит за столом, а справа от Рондо стоит девушка в футболке с надписью «Леброн — сучка». Забавно, что спустя время Леброн Джеймс и Рэджон Рондо стали чемпионами НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2020-м. Более того, Рондо активно сватают в стан «озёрников» на должность ассистента нового главного тренера, с которым в Лос-Анджелесе ещё не определились.