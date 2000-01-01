Леброн Джеймс прекратил выступление в плей-офф НБА — 2024 после того, как его «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл в первом раунде «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.
Следующая цель Леброна Джеймса — предстоящие Олимпийские игры, которые пройдут в Париже. В социальных сетях появились фотографии, где звёздный форвард тренируется в форме сборной США.
Леброн Джеймс интенсивно готовится к Олимпийским играм в Париже. Фото
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