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УНИКС — ЦСКА, где смотреть прямую онлайн-трансляцию, Единая лига ВТБ, 5 июня 2024: обзор пятого матча финальной серии

Может быть, уже сегодня ЦСКА станет чемпионом Единой лиги или УНИКС снова победит? LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
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Или УНИКС снова победит? LIVE
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Продолжение финальной серии плей-офф-2024.

Сегодня, 5 июня, будет сыгран пятый матч в рамках финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи УНИКС — ЦСКА, которая начнётся в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Финал
05 июня 2024, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Сетка плей-офф

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