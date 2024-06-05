Может быть, уже сегодня ЦСКА станет чемпионом Единой лиги или УНИКС снова победит? LIVE
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Продолжение финальной серии плей-офф-2024.
Сегодня, 5 июня, будет сыгран пятый матч в рамках финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи УНИКС — ЦСКА, которая начнётся в 19:30 мск.
Единая лига ВТБ . Финал
05 июня 2024, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Комментарии
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