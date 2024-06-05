Может быть, уже сегодня ЦСКА станет чемпионом Единой лиги или УНИКС снова победит? LIVE

Сегодня, 5 июня, будет сыгран пятый матч в рамках финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи УНИКС — ЦСКА, которая начнётся в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 05 июня 2024, среда. 19:30 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.