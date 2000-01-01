Центровой «Далласа» Дерек Лайвли в своих социальных сетях опубликовал видеоролик, в котором он показывает свою невероятную коллекцию LEGO.
Центровой «Далласа» Дерек Лайвли удивил необычной коллекцией LEGO. Видео
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