Без «Спартака». Почему новый московский клуб не появится в Единой лиге в сезоне-2024/2025?

В мае 2024 года появилась информация, что может быть создан баскетбольный клуб «Спартак», который войдёт в состав участников Единой лиги ВТБ. Однако в планах было не создание команды с нуля, а интегрирование в одну из существующих организаций. Предметный интерес был к МБА и «Руне», которые уже являлись участниками Единой лиги и базировались в Москве. Однако МБА ограничилась лишь договором о сотрудничестве с футбольным клубом «Спартак». На протяжении некоторого времени было общение с «Руной», и в какой-то момент всё действительно шло к тому, что «викинги» станут «гладиаторами».

По информации «Чемпионата», в обществе «Спартак» всё же приняли решение отказаться от идеи наличия мужской команды в Единой лиге. По крайней мере, в ближайшем сезоне. Причиной такого решения стали долги «Руны», которые, по разным оценкам, составляют около 80 млн рублей. Есть вероятность, что «Спартак» на базе «Руны» будет представлен в женском баскетболе, а также в дисциплине 3х3. Но можно констатировать тот факт, что мужского «Спартака» в Единой лиге в ближайшем будущем не будет. Таким образом, в турнире останутся два представителя столицы — ЦСКА и МБА.

Сегодня, 4 июня, телеграм-канал «Перехват» сообщил, что «Руна» не только выйдет из состава участников Единой лиги, но и не будет заявляться даже в Суперлигу. Ранее этот же источник сообщал, что в следующем сезоне Единой лиги не примет участие и «Минск». Таким образом, если это окажется правдой, в следующем сезоне в турнире примут участие 12 команд.

Также были разговоры, что состав участников международной лиги может пополнить действующий победитель Суперлиги — «Динамо» из Владивостока. 14 июня в Москве состоится Совет Единой лиги, на котором окончательно утвердят состав участников на следующий сезон. «Чемпионат» расскажет обо всех изменениях, которые так или иначе затронут российский баскетбол.