Иначе так и останутся неудачниками. Неутешительная статистика звёздного дуэта из «Бостона»

Уже на этой неделе стартует главное событие лучшей баскетбольной лиги мира — финал. Если точнее, первая игра запланирована на раннее утро пятницы, 7 июня. «Бостон Селтикс» в Восточной конференции не встретил особого сопротивления, пройдя в первых двух раундах «Майами Хит» (4-1) и «Кливленд Кавальерс» (4-1). В финале конференции «Бостон» расправился с «Индианой Пэйсерс» — 4-0. «Даллас» тем временем прошёл три круга ада: «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2), «Оклахома-Сити Тандер» (4-2) и «Миннесота Тимбервулвз» (4-1).

Джейсон Тейтум и Джейлен Браун — главные действующие лица в «Селтикс». Точнее, именно эти оба, как принято считать, являются суперзвёздными лидерами команды, о чём может говорить их индивидуальная статистика в рамках этого плей-офф: 26,0 очка, 10,4 подбора и 5,9 результативной передачи у Тейтума и 25,0 очка, 6,1 подбора и 2,6 передачи у Брауна. Третьим лучшим бомбардиром клуба, к слову, является Деррик Уайт — 17,8 очка в среднем за игру. Джейсон и Джейлен проводят седьмой совместный сезон, а в 2022 году уже заскакивали в финал, где уступили «Голден Стэйт Уорриорз» в шести матчах — 2-4.

Бостонский дуэт мог оказаться в финале и в прошлом году, однако «Селтикс» уступили в финале Восточной конференции «Майами» со счётом 3-4. И в 2018-м тоже были неплохие шансы, но «Кливленд» Леброна Джеймса справился с натиском молодых и голодных баскетболистов в семи играх — 4-3.

Статистика Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна в плей-офф Фото: «Чемпионат»/Getty Images

«Кельты» также в 2020 году проиграли в финале Востока «Хит» со счётом 2-4. В общем, упущено достаточно возможностей поднять над головами заветный Кубок Ларри О'Брайена. Самое интересное: Тейтум и Браун сыграли вместе 102 встречи в рамках постсезонов, одержав за этот период 62 победы и потерпев 40 поражений.

Примечательно, что Джейлен и Джейсон занимают пятое место среди всех дуэтов в истории плей-офф НБА по количеству проведённых встреч без чемпионского титула. Не составит труда догадаться, что главными неудачниками являются Джон Стоктон и Карл Мэлоун из «Юты Джаз», которую дважды в финале огорчал «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, Скотти Пиппена и Денниса Родмана. Стоктон и Мэлоун отыграли вместе 172 матча.

Кто ещё в списке дуэтов-неудачников?

В этом году Джейсон Тейтум и Джейлен Браун поднимутся до третьего места, если не выиграют чемпионский титул. Смогут ли они тогда догнать со временем Стоктона и Мэлоуна, если руководство клуба решит и дальше их задействовать?