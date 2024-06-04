Всё ещё есть шансы. УНИКС готов перевернуть финальную серию с ЦСКА?

5 июня в Казани местный УНИКС примет на своём паркете московский ЦСКА в рамках пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ. На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу ЦСКА. «Чемпионат» подготовил анонс предстоящей встречи.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 05 июня 2024, среда. 19:30 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ, телеканалах «Матч ТВ» и «Старт». Начало матча назначено на 19:30 мск.

Казанцы подходили к решающей серии сезона в статусе фаворита. Первая игра, как и подобает финальной серии, прошла в ожесточённой борьбе с эмоциями и драматической развязкой. 19 раз счёт в матче был равным, 16 раз — менялся лидер. Однако лучше оказались армейцы. ЦСКА ни разу в истории Единой лиги не начинал финальную серию с поражения.

Следующие две встречи проходили уже с явным преимуществом армейцев — 3-0 в серии. На четвёртую игру ЦСКА выходил на свой паркет с целью победить, закрыть серию всухую и вернуть долгожданный титул спустя три года. Однако начало матча оказалось за казанцами. 36-летний ветеран УНИКСа Андрей Воронцевич в первой четверти отметился двумя точными попаданиями из-за дуги, в этом его поддержал Маркос Найт. В итоге казанцы ушли на первый перерыв между четвертями с преимуществом в девять очков — 24:15.

Камбэк ЦСКА возглавили Антон Астапкович и Оливье Хэнлан. На двоих они набрали 13 очков, и после трёхочкового канадца уже армейцы вышли вперед — 30:29. Затем УНИКС попал несколько бросков с дальней дистанции и всё же вернул себе лидерство перед большим перерывом — 51:47.

Игроки БК УНИКС Фото: БК УНИКС

В третьей четверти казанцы продолжили эффективно атаковать и увеличили своё преимущество до 15 очков. ЦСКА пытался вернуться, но не смог. В заключительной 10-минутке в какой-то момент УНИКС довёл своё лидерство до 19 очков. 96:80 в пользу УНИКСа, и серия возвращается в Казань.

Ключевым фактором успеха казанцев в четвёртой игре стали трёхочковые. УНИКС реализовал 13 из 22 (59,1%) бросков из-за дуги. ЦСКА же смог попасть лишь пять бросков из 26 (19,2%) с дальней дистанции. Также нельзя не отметить игру капитана казанцев — Вячеслава Зайцева. С 28 апреля на протяжении восьми матчей Зайцев не мог набрать ни одного очка. В этой же игре защитник стал вторым по результативности баскетболистом в составе УНИКСа, набрав 13 очков.

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис после первого поражения своей команды в финальной серии заявил, что армейцы в четвёртой игре не проявили должного уважения к сопернику. По его словам, это была самая «мягкая» игра за тот период, который он возглавляет клуб. Наставник УНИКСа Велимир Перасович был краток. Он сказал, что команда не хотела уступить в серии со счётом 0-4 и в четвёртом матче показала свой характер.

Четвёртый матч действительно вдохнул надежду в болельщиков. Ни в коем случае нельзя сказать, что УНИКС был тотально плох в первых трёх встречах и что нас ожидает «джентльменский свип». Вполне можно ожидать, что четвёртый матч стал переломным и может повлиять на развитие и исход в серии.

Не стоит забывать, что казанцы являются действующими чемпионами, а значит, не намерены сдаваться и смотреть, как ЦСКА отнимает у них титул. УНИКС имеет всё, чтобы выиграть пятую игру на своём паркете. В том числе так считают и эксперты, которые называют казанцев фаворитами предстоящей игры. А там, может, и в Москве получится взять ещё одну игру, которая приведёт серию в седьмой матч. Противостояние УНИКСа и ЦСКА — это классика российского баскетбола, тут может быть всё.