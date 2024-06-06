ЦСКА смял УНИКС и вновь поднялся на трон. Армейцы в 11-й раз стали чемпионом Единой лиги!

5 июня московский ЦСКА в пятом матче финальной серии обыграл казанский УНИКС со счётом 66:55 и стал 11-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Мело Тримбл был признан MVP финальной серии. Армейцы вернули себе статус лучшей команды международного турнира спустя три года. «Чемпионат» подводит итоги финальной серии Единой лиги и рассуждает о триумфе ЦСКА.

Сезон ЦСКА можно разделить на две части:

с Райковичем;

с Пистиолисом.

Как всё начиналось?

Впервые за очень долгое время ЦСКА подходил к сезону-2023/2024 не в статусе главного фаворита Единой лиги. Летом армейцы пережили потрясение, которое было ожидаемо: команду покинули два альфа-лидера — Алексей Швед и Никола Милутинов. Помимо них, также ушли Деян Давидовац, Даллас Мур, Девонте Кейкок и Артём Комолов. Руководству армейцев во что бы то ни стало нужно было искать достойную замену, насколько это возможно. Очевидно, что работа велась и по ходу прошлого сезона, но она была дико осложнена не только текущей ситуацией вокруг российского спорта, но и значительным сокращением бюджета.

Андрей Ватутин Фото: cskabasket.ru

Перед началом сезона президент ЦСКА Андрей Ватутин делал очень осторожные прогнозы, сетуя на финансовую ситуацию в клубе. Он заявлял, что место в тройке должно быть минимумом для армейского клуба, но подчёркивал, что не всё решают деньги. Казалось, что ЦСКА выжал максимум из трансферной работы: были подписаны Тони Джекири и Амат М'Бай, у которых был опыт игры в Евролиге, а также Мело Тримбл и Никита Михайловский. Также были продлены контракты с Ливио Жан-Шарлем, Семёном Антоновым, Иваном Уховым и Антоном Астапковичем. Остался на посту главного тренера и Эмил Райкович. После ухода статусных звёзд у него в некотором роде развязались руки, что позволило строить систему от командной игры, а не от определённых игроков.

В предсезонке армейцы трижды уступили в девяти встречах, в том числе новичку лиги «Уралмашу», а пессимистичные болельщики уже начали хоронить команду до старта официальных матчей. Опасения фанатов начали усиливаться после невнятного выступления москвичей в Суперкубке Единой лиги — два поражения в трёх матчах и лишь шестое место из восьми.

Однако регулярный чемпионат армейцы начали с девяти побед подряд и дали понять, что имеют ресурсы, чтобы бороться за самые высокие места. По итогам первого этапа ЦСКА гарантировал себе участие в плей-офф, заняв первое место в турнирной таблице. Армейцы выиграли 22 матча из 26 и входили во второй этап на очень позитивном настрое. В феврале лидер столичной команды Каспер Уэйр получил перелом стопы и выбыл на несколько недель. Ему предстояло перенести операцию. Без американца армейцы проиграли шесть матчей из девяти, в том числе последнюю встречу регулярного чемпионата с УНИКСом. Это поражение не позволило ЦСКА финишировать на второй строчке, и армейцы закончили регулярку лишь третьими. После этого руководство команды приняло решение отправить в отставку Эмила Райковича с поста главного тренера. Его сменил греческий специалист Андреас Пистиолис, который до этого восемь лет был ассистентом Димитриса Итудиса в ЦСКА.

В первом раунде плей-офф столичная команда легко разобралась с красноярским «Енисеем». В полуфинале армейцам противостоял петербургский «Зенит». В первых четырёх встречах команды по два раза огорчили друг друга, причём матчи нельзя было назвать равными: в каждой из этих игр победитель заканчивал встречу с преимуществом в 10 или более очков. Затем армейцы взяли два матча подряд и спустя сезон вернулись в финальную серию.

В битве за титул москвичи встречались с УНИКСом. Противостояние ЦСКА и казанцев — классика российского баскетбола. До этого между собой они играли в финале Единой лиги четыре раза (2010, 2012, 2016, 2021), но победителем неизменно становились именно красно-синие. Дополнительно интерес к финалу подогревало противостояние главных тренеров — Андреаса Пистиолиса и Велимира Перасовича, которые до этого лишь один раз встречались между собой. И то это была вынужденная мера, когда Пистиолис был ассистентом Итудиса и подменял его в качестве исполняющего обязанности.

Также между клубами была неразрывная связь по части игроков: сразу семь баскетболистов, которые могли появиться на паркете в финальной серии, успели поиграть за оба коллектива. Тони Джекири и Никита Курбанов, которые сейчас защищают цвета ЦСКА, ранее были в составе казанцев. В составе УНИКСа были сразу пять игроков, поигравших за армейцев — Андрей Воронцевич, Дмитрий Кулагин, Евгений Колесников, Иван Лазарев и Артём Комолов.

Дмитрий Кулагин (слева) и Мело Тримбл (справа) Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Несмотря на историю противостояний ЦСКА и УНИКСа в финалах, именно казанцы подходили к решающей серии сезона в статусе фаворита. Первая игра, как и подобает финальной серии, прошла в ожесточённой борьбе с эмоциями и драматической развязкой. 19 раз счёт в матче был равным, 16 раз — менялся лидер. За 49 секунд до конца встречи казанцы вели «+5». Однако после этого защитник ЦСКА Мело Тримбл набрал два очка в проходе и реализовал четыре штрафных броска, что позволило армейцам одержать победу в гостях и забрать преимущество домашней площадки. ЦСКА ни разу в истории Единой лиги ВТБ не начинал финальную серию с поражения. Следующие две встречи проходили уже с явным перевесом армейцев — 3-0 в серии. На четвёртую игру ЦСКА выходил на свой паркет с целью победить, закрыть серию всухую и вернуть долгожданный титул спустя три года. Однако казанцы смогли завладеть преимуществом в этой игре и победить, тем самым размочив счёт в серии. Четвёртый матч действительно вдохнул надежду в болельщиков. Ни в коем случае нельзя сказать, что УНИКС был тотально плох в первых трёх встречах и что нас ожидал «джентльменский свип». Вполне можно было ожидать, что четвёртый матч стал переломным и может повлиять на развитие и исход в серии.

Противостояние вернулось в Казань. Пятый матч начался без явного преимущества одной из команд. Команды по очереди выходили вперёд, но на большой перерыв уходили с преимуществом УНИКСа в четыре очка. Во второй половине ЦСКА стал жёстко прессинговать и ещё агрессивнее защищаться, что привело к рывку 15:0 и двузначному преимуществу перед стартом заключительной 10-минутки. В четвёртой четверти казанцы подобрались до отставания в четыре очка, но на большее не смогли. 66:55 — ЦСКА вернул себе чемпионство спустя три года.

Андреас Пистиолис главный тренер ЦСКА «Это важнейший момент для клуба и каждого из команды. Поздравляю и благодарю всех, кто проделал огромную работу, игроков — за их старания и усилия, менеджмент — за веру в меня, болельщиков — за поддержку. Думаю, многие согласятся со мной, что Лига ВТБ — турнир высочайшего уровня. И я невероятно счастлив, что свой первый титул в качестве главного тренера завоевал именно здесь».

Сезон ЦСКА превзошёл все ожидания. Конечно, преданные болельщики верили в успех с первого дня чемпионата, но всё же тотальной уверенности, как в прошлые годы, не было. Чего стоили слова президента Ватутина. Однако после невнятной предсезонки армейцы взяли себя в руки и в очередной раз доказали, что их никогда нельзя списывать со счётов, даже несмотря на обстоятельства. ЦСКА заканчивал сезон с Пистиолисом, но нельзя забывать про огромный вклад в успех со стороны Эмила Райковича, который руководил командой в регулярном чемпионате. Его увольнение было больше похоже на попытку встряхнуть команду перед плей-офф, нежели именно претензией в адрес его работы. Нельзя сомневаться в компетентности Райковича, но после поражения от УНИКСа в заключительной игре регулярки стало ясно, что ЦСКА пребывает в стагнации.

Выбор преемника Райковича стал не самым очевидным. Да, Пистиолис прекрасно знаком армейцам — на протяжении восьми лет он входил в тренерский штаб Димитриса Итудиса, однако богатым опытом в качестве главного не обладал. После ухода из ЦСКА он чуть больше года возглавлял турецкий «Галатасарай», но до возвращения в московский клуб был без работы с мая 2023 года. Руководство ЦСКА это не смутило, и было принято решение с некоторой ноткой эксперимента. Спустя полтора месяца станет понятно, что все риски были оправданны. Пистиолис вдохнул в игру армейцев новую жизнь, и это положительно сказалось. ЦСКА стал играть в атаке ещё более эффективно и быстро. Увеличилось и количество трёхочковых.

Игроки ПБК ЦСКА Фото: cskabasket.ru

Немаловажным фактором чемпионства ЦСКА стал и Мело Тримбл. Американец перебрался в ЦСКА из чемпионата Китая и до травмы Каспера Уэйра выходил со скамейки запасных. Он прекрасно проявил себя в качестве запасного и взял награду «Лучшего шестого игрока» сезона. Однако в момент отсутствия Уэйра Мело достойно заменил соотечественника в старте и стал первой скрипкой в атаке команды. Ему доверял ещё Райкович, а Пистиолис не стал что-то менять. В ответ на это доверие Тримбл отблагодарил феерической игрой в финале, которая позволила ему стать MVP решающей серии.

Визитная карточка Тримбла — проходы под кольцо, но именно в финале с УНИКСом американец расчехлил тайное оружие — трёхочковый бросок. За пять матчей он реализовал 16 трёшек. Примечательно, что до финальной серии Тримбл ни разу в сезоне не реализовывал четыре броска с дальней дистанции в одном матче. В первом и втором матчах с УНИКСом Мело попал четыре трёшки, в третьей игре — шесть. В регулярном чемпионате он набирал 14,6 очка в среднем за игру, в финале — 20,0.

ЦСКА вновь на вершине. Команда смогла выйти из кризиса и в очередной раз подняться на трон Единой лиги. Армейцы полностью заслужили это и действительно были лучше соперников в плей-офф. Московский клуб доказал, что даже при усечённом для себя бюджете (относительно прошлых лет) можно конкурировать с тем же «Зенитом» и обыгрывать его.

Что дальше? Трудно сказать, ведь все мы привыкли к тому, что в межсезонье команды кардинально меняются. Но можно сказать точно, что за будущее команды, по крайней мере в следующем сезоне, будет отвечать Андреас Пистиолис. Греческий специалист изначально подписал контракт с ЦСКА до конца этого сезона. Ещё до старта финальной серии клуб продлил с ним контракт на два года. Гарантированы соглашения на следующий сезон у Тони Джекири, Антона Астапковича, Семёна Антонова, Самсона Руженцева и Ивана Ухова. Однако это всё дела следующих дней, а сейчас Москва празднует возвращение Кубка Белова.