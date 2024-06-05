Молодёжь США провела уникальный матч. Парни побеждают почти в 100 очков и рвутся в НБА!

Подрастающее поколение у американцев будет не хуже, чем поколение Дюранта, Карри и других легенд?

Сезон Евролиги официально завершён, а в Единой лиге и НБА совсем скоро станут известны обладатели чемпионских титулов. Однако в юношеском баскетболе только стартовал Кубок Америки ФИБА, который проходит в Аргентине. В одном из матчей турнира сборная США до 18 лет навела фурор похлеще взрослой национальной команды, когда та официально объявила свою окончательную заявку на Олимпиаду в Париже, до начала которой осталось чуть больше полутора месяцев.

Сборная США по баскетболу любого возраста невероятно сильна на каждом турнире. Так как в стране множество великолепных талантов и система, которая поставляет в НБА лучших спортсменов, прошедших тонны школьных турниров и студенческую лигу NCAA. А вот о сборной Белиза вряд ли кто-то вообще слышал.

Белиз — государство в Центральной Америке. До июня 1973 года носило название Британский Гондурас. Граничит на севере с Мексикой и на западе с Гватемалой. Это единственное из центральноамериканских государств без выхода к Тихому океану. Национальная команда страны по баскетболу впервые в истории участвует в Кубке Америки для юношей до 18 лет.

Хоть Белиз и занимает 122-е место в рейтинге ФИБА, это не помешало команде обыграть в первом матче на турнире Бразилию, которая расположилась на 12-й строчке рейтинга. Разница на бумаге колоссальная, а на деле аутсайдер победил со счётом 106:102. Парни из Белиза во втором матче встретились со сверстниками из США. Представить 30 или 40 очков разницы ещё можно, но вот почти 100 очков, которые разделяют команды, — что-то из области фантастики. Спортсмены до 18 лет из Соединённых Штатов Америки разгромили соперников со счётом 150:54.

Вы просто вдумайтесь в эти цифры! К слову, самая крупная победа основной команды США — 156:73. Произошло это в матче с Нигерией на Олимпиаде 2012 года. Американцы — фавориты Кубка Америки, но, чтобы настолько выносить соперника вперёд ногами, это уже слишком… Самым результативным игроком команды стал Дариус Акуфф-младший, набравший 23 очка. Казалось бы, не так уж и много. Однако у восьми игроков как минимум 10 очков в матче.

Для понимания: в прошлой встрече США победили Аргентину с разницей в 22 очка — 88:66, а здесь такое избиение тех, кто ранее оказался сильнее Бразилии. В общем, подрастающее поколение у американцев нехилое. Понятное дело, что им ещё предстоит пройти многое, чтобы пробиться в НБА, но если они продолжат выступать на подобном уровне, то их ждёт огромный успех.

Освещаем для вас баскетбол во всех возможных направлениях перед стартом финальной серии НБА, в которой сойдутся «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс».