Собака Air Corgi – известный домашний питомец в баскетбольных и хоккейных кругах. Корги делает прогнозы преимущественно на плей-офф НБА и НХЛ и отличается высоким процентом угадывания.
Так, четвероногий друг человека спрогнозировал финал НБА — 2024 между «Далласом» и «Бостоном». Примечательно, что в прошлом году корги угадал победителя финальной серии — «Денвер».
Собака Air Corgi выбрала, кто станет новым чемпионом НБА. Видео
Читайте также
Необычное хобби баскетболиста НБА. Видео
Чем занят Леброн после вылета из плей-офф НБА?
Простите, сколько? Джордан продолжает бить рекорды
Новая суперзвезда WNBA подтверждает свой статус
У него не получилось в НБА, зато в Азии — ещё как
Парень поиграл в хоккей и баскет на роликах. Видео
Карточку Джордана продали за $ 925 тыс.!
Парень выжег портрет Коби с помощью лупы. Видео
5 самых дальних бросков в истории НБА
Гарет Бэйл встретился со Стефеном Карри. Видео
Стефен Карри сделал эффектный трик-шот. Видео
Nike показала вероятный логотип бренда Вембаньямы
14-летний сын звезды НБА отжигает в двусторонке
Кто скорер в «Уорриорз», кроме Карри и Томпсона?
«Мемфис Гриззлиз» вывел из обращения 33-й номер
Фанат феерично выполнил обещание, попав по кольцу