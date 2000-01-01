Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум примет участие в финале плей-офф НБА, где его команда встретится с «Далласом» Луки Дончича и Кайри Ирвинга.
Примечательно, что во время плей-офф у Тейтума в среднем 26,0 очка, 10,4 подбора и 5,9 результативной передачи, при этом он принял участие в 14 матчах.
Таким образом, форвард «кельтов» стал пятым игроком в истории НБА, у кого перед финальной серией в среднем 25+ очков, 10+ подборов и 5+ передач.
Ранее это дважды удавалось Ларри Бёрду в 1981 и 1987 годах. Позднее — Леброну Джеймсу (2015, 2020), Яннису Адетокунбо (2021) и Николе Йокичу (2023).
Джейсон Тейтум повторил достижение Бёрда, Леброна, Адетокунбо и Йокича в плей-офф НБА
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