Самая настоящая мафия! Шантаж и подробности отстранения брата чемпиона НБА

Ранее в этом году баскетбольный мир потрясла новость о том, что Джонтей Портер, брат звезды «Денвер Наггетс» Майкла Портера и игрок «Торонто Рэпторс», получил пожизненный бан от Национальной баскетбольной ассоциации за нарушение правил, связанных с азартными играми. В общем, Джонтей — любитель ставок, получивший за свои действия сполна. Но всему миру случайно открылись интересные подробности этого громкого дела.

Сперва НБА опубликовала множество фактов о Портере, а благодаря уголовному иску, который был подан в федеральный суд Бруклина против человека по имени Лонг Пи Фам, мы узнали ещё больше. В тексте обвинения прямо не говорится о том, что Джонтей Портер являлся одним из членов сговора, но впоследствии всё становится на свои места.

«Игрок», как в документе называют Портера, накопил крупные карточные долги перед некоторыми из сообщников. Ему было рекомендовано погасить эти долги, досрочно снявшись с некоторых игр НБА, чтобы гарантировать, что ставки будут успешными. Незадолго до матча 27 января с «Лос-Анджелес Клипперс» «игрок» сказал обвиняемому (Лонг Пи Фаму), что досрочно снимется со встречи. Наш герой Джонтей отыграл всего четыре минут, записав на свой счёт три подбора и одну передачу и не набрав ни одного очка.

В результате сумма статистических показателей «игрока» не соответствовала заявленным в букмекерской конторе в разделе ставок на Джонтея Портера. Таким образом, несколько лиц, включая сообщников в сговоре, которые поставили на то, что Джонтей наберёт меньше заявленных чисел, выиграли свои ставки. Например, один из родственников сообщника по сговору сделал ставку в размере $ 10 тыс., а выиграл $ 85 тыс. Другой «друг» также заключил пари — на $ 7 тыс., выиграв $ 40,25 тыс.

Перед игрой 21 марта с «Сакраменто Кингз» была провёрнута аналогичная схема. Всё теми же людьми. Правда, на этот раз сообщники получили более $ 1 млн прибыли. При этом Джонтей закончил матч после трёх минут на паркете, сославшись на плохое самочувствие. Но самое интересное, что «игрок» 4 апреля написал в групповом чате: «Вы можете пострадать в результате войны», а после этого спросил, удалили ли все участники диалога материалы со своих телефонов, которые, видимо, могут сыграть против них.

Лонг Пи Фаму может грозить до 20 лет тюремного заключения в случае признания виновным в мошенничестве с использованием электронных средств. В этом деле фигурируют ещё трое соучастников, но они пока остаются на свободе. Интересно, что ждёт Джонтея, который явно подвергся шантажу в связи с карточными долгами. Но это не отменяет того факта, что он нарушил закон и был втянут в мошенническую схему с целью заработать деньги. Жалко в этой ситуации лишь Майкла Портера, который вместе с «Денвером» вылетел из плей-офф НБА от «Миннесоты», один из его братьев пожизненно забанен лигой и, возможно, сядет в тюрьму, а другой — уже находится за решёткой.