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Бостон Селтикс — Даллас Маверикс, где смотреть онлайн-трансляцию финала плей-офф НБА в России, 7 июня 2024: обзор матча

Уважительных причин не следить за финалом НБА нет! «Даллас» и «Бостон» — первый матч. LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
«Бостон» — «Даллас». Первый матч. LIVE
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В каких кондициях будут команды? Всё-таки они долго отдыхали.

В ночь с 6 на 7 июня будет сыгран первый матч серии в рамках финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс», которая начнётся в 3:30 мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА - плей-офф . Финал. 1-й матч
07 июня 2024, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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