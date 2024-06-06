Уважительных причин не следить за финалом НБА нет! «Даллас» и «Бостон» — первый матч. LIVE
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В каких кондициях будут команды? Всё-таки они долго отдыхали.
В ночь с 6 на 7 июня будет сыгран первый матч серии в рамках финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс», которая начнётся в 3:30 мск.
НБА - плей-офф . Финал. 1-й матч
07 июня 2024, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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