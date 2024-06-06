Тренер чемпионов Евролиги рвёт и мечет. На родине «Пао» — жёсткий судейский скандал

Нынешний баскетбольный сезон для «Панатинаикоса» складывается как нельзя лучше. Греческий клуб впервые с 2011 года выиграл Евролигу и в финале плей-офф местного чемпионата сражается за чемпионство с извечным соперником «Олимпиакосом». Эргин Атаман вместе с «Анадолу Эфес» дважды брал трофей Евролиги, а теперь перенёс свой опыт в клуб с многолетней историей. К сожалению, финальная серия в Греции началась для «Панатинаикоса» не лучшим образом: команда проиграла, а турецкий тренер был удалён и наговорил много чего интересного.

Думали, что сезон в Европе уже завершён? А вот и нет. Во многих чемпионатах продолжаются битвы за чемпионство. «Панатинаикос» — рекордсмен по количеству титулов в Греции. Клуб из Афин выиграл 39 трофеев в своей истории. Правда, последние два сезона «Олимпиакос» не позволял «зелёным» добавить ещё одно чемпионство в свою коллекцию и добить их до 40.

С 2002 года, когда чемпионом стал АЕК, каждый последующий год чемпионат выигрывал либо «Панатинаикос», либо «Олимпиакос». Вот какая между клубами идёт принципиальная и острая борьба. Финальная же серия этого года началась со скандала, как и подобает греческому чемпионату, в котором много темпераментных личностей. «Олимпиакос» победил со счётом 89:84, а Атаман получил два технических замечания по ходу встречи, и его удалили. Когда тренер «Пао» уходил, то он отправился не сразу в раздевалку, а прошёлся через центр площадки, чтобы демонстративно поаплодировать каждому из трёх судей, обслуживавших матч.

Тренеру, которого удалили во время матча, нельзя присутствовать на пресс-конференции. Но то был бы не Атаман, если бы он не высказался публично — в подтрибунном помещении. «Теперь я понимаю, почему в футболе на основных матчах работают судьи не из Греции. Теперь я понимаю — это очень хорошо. Пожалуйста, поговорите с мистером Яннакопулосом [президентом «Панатинаикоса»] и вызовите иностранных судей, чтобы всё исправить. Если вы считаете, что ничего не нужно исправлять, то всё нормально», — выразил свои мысли тренер.

Уже не первый раз Атаман в негативном ключе высказывается в адрес арбитров. Ранее от него «страдали» рефери Евролиги. Например, после первого матча плей-офф европейского турнира с тель-авивским «Маккаби» турецкий специалист заявил: «Мы держали матч под контролем, но эти странные свистки и наши ошибки на линии штрафной вылились в поражение».

Многие же считают, что Эргин, мягко говоря, балабол. Бывший тренер израильского гранда Пини Гершон сказал, что Атаман говорит больше, чем тренирует.

Эргин Атаман Фото: Кадр из трансляции

Может быть, и так, но команды под руководством Атамана побеждали в трёх из четырёх последних розыгрышей Евролиги. Это ли не достижение, которым можно закрыть рот всем хейтерам? На этот раз тренер, конечно, поднял серьёзную тему, буквально заявив, что в Греции нет нормальных судей. Но, скорее всего, как и в случае с прошлыми высказываниями, специалист отделается лишь штрафом.

Борьба за чемпионство в Греции продолжается. Может быть, Атаман таким образом хочет вывести соперников из себя? Посмотрим, к чему приведёт эта уловка, если это на самом деле такой ход… Пока что «Олимпиакос» забрал важнейшую победу на выезде. Теперь «Панатинаикосу» предстоит сыграть на стадионе Мира и Дружбы, где каждый будет поддерживать команду Георгиоса Барцокаса.