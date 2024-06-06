Безбашенный русский! История нашего Джона, который играл на заре НБА

Кто бы мог подумать, что в 1960-х, в ещё мало кому известной лиге играл наш земляк.

В истории Национальной баскетбольной ассоциации было не так уж и много российских баскетболистов. Самым известным, естественно, считается Андрей Кириленко, который провёл выдающуюся карьеру за «Юту Джаз», поиграв в «Миннесоте» и «Бруклине». А если мы вам скажем, что ещё в 1960-х в НБА играл паренёк с русскими корнями? Можете верить или нет, но это полностью правда. И речь не о Томе Мешери — он же Томислав Мещеряков, чей 14-й номер в «Голден Стэйт Уорриорз» вывел из обращения.

Вашему вниманию… Джон Рудометкин! Да, имя — явно нерусское, потому что парень родился уже в США в 1940 году, а если быть точнее, в Санта-Марии (Калифорния), а вот фамилия — наша. Хоть и редкая в нынешнее время. Отец Джона — российский фермер, выращивающий клубнику, перебравшийся сперва в Мексику, а затем в Калифорнию в поисках лучшей жизни. Семья переехала из селения Никитино (позднее Фиолетово), Елизаветпольской губернии.

Джон Рудометкин в «Нью-Йорк Никс» (Рудометкин по центру в среднем ряду) Фото: nba.com

Путь из России до США — дело невероятно тяжёлое. Особенно если учитывать то, что во время переезда у семьи Рудометкиных закончились деньги возле мыса Горн и они пешком отправились через Южную Америку, чтобы работать на Панамском канале, и наконец попали в Мексику. После чего перебрались в Санта-Марию, где юный Джон и увлёкся баскетболом.

Герой нашего материала провёл один сезон в колледже Аллана Хэнкока, а затем — три в университете Южной Калифорнии (USC), за который до выхода на драфт играл Бронни Джеймс — сын легендарного Леброна Джеймса. Вместе с командой Рудометкин стал двукратным чемпионом All American, а в 1961-м Джон был главным лицом команды и привёл её к безоговорочному титулу чемпионов в конференции AAWU. К тому же в колледже у лёгкого форварда появилось прозвище Безбашенный русский, которое ему дал обозреватель «Лос-Анджелес Лейкерс» Чик Хирн, работавший в NCAA до перехода в НБА. На сегодняшний день Джон — четвёртый в списке лучших подбирающих и седьмой по набранным очкам в истории USC.

Его напарник по команде Крис Аппель говорил: «Он опередил своё время. Он был артистом, на самом деле харизматичным игроком. Он понимал, как нужно действовать и изобретал броски, которых не видели раньше и с тех пор видели нечасто. Я не сравниваю его с Коби Брайантом, но это тот же уровень креативности». В итоге «Нью-Йорк Никс» под 11-м пиком на драфте НБА 1962 года выбрал Рудометкина, а его семья окончательно смирилась с тем фактом, что ему лучше продолжить бросать мяч по кольцу, чем выращивать клубнику.

В НБА Рудометкин провёл всего три года. Два из которых за «Нью-Йорк», а последний — за «Сан-Франциско Уорриорз» («Голден Стэйт Уорриорз»). За три профессиональных сезона Джон сыграл 131 игру, в которых в среднем набирал 6,3 очка, 3,1 подбора и 0,5 передачи, но не лучшим статистическим показателям было объяснение.

Почему же парень в возрасте 24 лет завершил карьеру? Всему виной неходжкинская лимфома — другими словами, один из видов рака крови. Джон провёл многие годы лечения от болезни, которая привела к полному выпадению волос, временному параличу и необходимости заново учиться ходить. Но в конце концов у Рудометкина наступила ремиссия, и он смог прожить до 75 лет, а умер лишь в 2015 году. Университет Южной Калифорнии вывел из обращения 44-й игровой номер Джона, а мы теперь знаем о такой уникальной судьбе баскетболиста с русскими корнями в НБА.

Видео можно посмотреть на канале USCAthletics в YouTube.