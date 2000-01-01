Участник американской версии «Своей игры» выбрал рубрику «Спорт в XXI веке», где при даче правильного ответа можно заработать $ 1000.
На экране появился Расселл Уэстбрук в форме «Оклахомы», а вопросе содержался статистический факт о баскетболисте. Задача простая — назвать того, кто изображён на фотографии. Ответ может шокировать!
Участник американской «Своей игры» оконфузился, неверно ответив на простой вопрос. Видео
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