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Участник американской версии «Своей игры» выбрал рубрику «Спорт в XXI веке», где при даче правильного ответа можно заработать $ 1000.
Участник американской версии «Своей игры» выбрал рубрику «Спорт в XXI веке», где при даче правильного ответа можно заработать $ 1000.
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На экране появился Расселл Уэстбрук в форме «Оклахомы», а вопросе содержался статистический факт о баскетболисте. Задача простая — назвать того, кто изображён на фотографии. Ответ может шокировать!
На экране появился Расселл Уэстбрук в форме «Оклахомы», а вопросе содержался статистический факт о баскетболисте. Задача простая — назвать того, кто изображён на фотографии. Ответ может шокировать!
Участник американской «Своей игры» оконфузился, неверно ответив на простой вопрос. Видео
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