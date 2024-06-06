Студенческий тренер будет тащить «Лейкерс» и Леброна к титулу. Что вообще происходит?

Сегодня известный инсайдер Эдриан Войнаровски потряс всех поклонников НБА сенсационной новостью. «Лос-Анджелес Лейкерс» готовит предложение тренеру студенческой команды «Коннектикута» Дэну Хёрли. Оказалось, что Роб Пелинка и Джинни Басс рассматривали Хёрли как главного кандидата с самого начала поиска нового тренера. Это удивительно, ведь ни в одном инсайде ранее это имя не фигурировало. Среди возможных претендендентов упоминались Сэм Касселл, ассистент Майка Мэлоуна Дэвид Адельман и ведущий подкаста Mind Your Game, друг Леброна Джеймса, Джей Джей Редик.

В течение нескольких недель появлялись сообщения, что «Лейкерс» получали разрешение на собеседование с различными кандидатами. Журналисты сосредоточились на упомянутых претендентах и активно обсуждали, кто станет лучшим выбором. В последние недели наиболее обсуждаемой персоной был Джей Джей Редик, человек без тренерского опыта, чьи тактические знания стали известны широкой публике благодаря подкасту с Леброном. Некоторые даже выдвигали теории заговора, что Джеймс создал этот проект специально для того, чтобы на фоне знаний Редика бывший тренер «озёрников» Дарвин Хэм выглядел хуже, был уволен и заменён на Джей Джея.

Джей Джей Редик Фото: Mitchell Leff/Getty Images

В ответ на обвинения представители Леброна неоднократно заявляли, что Джеймс не участвует в процессе поиска тренера. В этих заявлениях также были видны намёки на то, что Король был разочарован тем, что «Лейкерс» не смогли пригласить Тайрона Лю в своё время, и поэтому решил больше не вмешиваться в этот процесс.

Интрига сохранялась, так как трудно было поверить, что «Лос-Анджелес» действительно может назначить Редика. Думаю, многие представили те заголовки, которые тут же появились бы в прессе. Да и мем про то, что Леброн является ГМом, снова бы завирусился. Но этого, кажется, не случилось. Новым тренером с 99% вероятностью станет Дэн Хёрли.

Для тех, кто не следит за студенческим баскетболом, это назначение может показаться неожиданным и непонятным. Но, думаю, любой, кто хотя бы краем глаза следил за последними «Мартовскими безумиями», знает, что это за человек. Давайте же познакомимся с ним поближе.

Дэн Хёрли в 2010 году Фото: Mitchell Layton/Getty Images

51-летний специалист родился в баскетбольной семье. Его отец, Боб Хёрли-старший, — легендарный тренер St. Anthony High School. В 2011 году он добился отметки в 1000 побед за карьеру, став лишь 10-м тренером с таким достижением. В 2010 году он был введён в Зал славы баскетбола, став лишь третьим в истории школьным тренером, удостоенным такой чести. И не зря, ведь на его счету 26 чемпионств штата за 39 лет карьеры, а также он пять раз проводил сезон без поражений.

Брат Дэна, Боб Хёрли-младший, дважды становился чемпионом NCAA в составе Duke. Бобби также играл в НБА, где продержался пять лет. После игровой карьеры он пошёл по стопам отца и с 2015 года тренирует «Аризону Стэйт».

Дэн играл под руководством своего отца в школе St. Anthony, а затем пять лет – в университете. Однако в НБА он так и не попал. Несмотря на это, его ценили за трудолюбие на паркете и высокий баскетбольный IQ. Именно поэтому он тоже пошёл тренировать, начав с того, что год проработал ассистентом у своего отца.

Дэн Хёрли и Бобби Хёрли Фото: Zuma/TASS

Затем он начал тренерскую карьеру в школьном баскетболе и получил признание в начале 2000-х годов, став наставником St. Benedict's Preparatory School в Нью-Джерси, родном штате Дэна. Под его руководством школа добилась национального успеха, выиграв множество турниров и воспитав будущих игроков НБА, таких как Джей Ар Смит.

С 2010 года Дэн перешёл на студенческий уровень, став наставником Wagner. За два года под его руководством команда значительно улучшила результаты, что привлекло внимание более престижных программ. Кстати, именно там Бобби Хёрли помогал своему брату в роли ассистента. В 2012 году Дэн возглавил команду «Род-Айленд», где вывел её на новый уровень: неоднократные участия в «Мартовском безумии» и победа в Атлантической конференции

С каждым новым местом работы Дэн делал значительный шаг вперёд. Так произошло и в 2018 году, когда он возглавил команду Университета Коннектикута, одного из самых престижных баскетбольных колледжей в США. Правда, Хёрли принял коллектив в крайне печальном состоянии, а болельщикам оставалось только с грустью вспоминать решающий бросок Кембы Уокера в финале. Что же сделал наш герой? Он вновь улучшил результаты команды значительным образом. Более того, он выиграл два последних титула NCAA подряд! Такое достижение в последний раз удавалось «Флориде» под руководством Билли Донована в середине 2000-х.

Дэн Хёрли на церемонии вручения титула NCAA в 2024 году Фото: Mitchell Layton/Getty Images

По информации Войнаровски, «Лейкерс» готовят очень выгодное предложение для специалиста, так как в «Коннектикуте» он зарабатывает около $ 6 млн в год. Руководители калифорнийской франшизы настолько уверены в его способностях, что готовы предложить ему долгосрочный контракт — то, чего они не сделали несколько лет назад с Тайроном Лю, уже тогда являвшимся чемпионским тренером НБА.

Это решение удивительно ещё и потому, что «Лос-Анджелес» приглашает нетипичного для себя тренера. Все мы знаем, что «Лейкерс» — это про звёзд, Голливуд, индивидуализм и талант. Обычно они приглашают скорее не Пепа Гвардиолу, а Карло Анчелотти (извините за футбольное сравнение). Что я имею в виду: Дэн Хёрли — абсолютный тактический гик, строящий командную игру и проводящий интенсивные тренировки. Таких специалистов обычно не берут в звёздные команды; приглашают тех, кто может создать хорошую атмосферу в раздевалке и предоставить свободу звёздам. Именно такими тренерами казались Дарвин Хэм и Фрэнк Вогель.

Роб Пелинка Фото: AAron Ontiveroz/The Denver Post

Но «Лейкерс» решили изменить свой подход. Руководители понимают, что средний уровень тактической подкованности тренеров в лиге растёт. Появляются молодые тренеры, сформировавшиеся в эру продвинутой аналитики, которые часто переигрывают тренеров-мотиваторов в сериях плей-офф. Противостояния постсезона — это шахматная партия между двумя умами: кто сделает какой ход, кто чем ответит, кто быстрее и лучше адаптируется к сопернику. «Лос-Анджелес» понимает, что тренеры типа Хэма почти всегда проиграют тактические дуэли условному Марку Дэйгнолту.

Однако нельзя сказать, что Хёрли — это тренер типа Джо Маззуллы; ведь Дэн уже около 30 лет занимается этим ремеслом. Он пережил множество эпох баскетбола и всегда был успешен. Возможно, «Лейкерс» видят в нём человека, который может справиться с тяжёлой ролью наставника звёздной команды, но также обладает выдающимся тренерским талантом. Почти каждый сезон «Лос-Анджелеса» проходит интересно, и следующий уже точно не будет исключением. Сможет ли гламурный бренд ужиться с тактическим гиком? Увидим!