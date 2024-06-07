Это было очень жёстко. «Бостон» раздавил «Даллас» в первом матче, Порзингис — невероятен!

Болельщики «Селтикс», кажется, справились с созданием давления на Кайри Ирвинга, а Лука Дончич один в поле не воин.

В Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» завершился первый матч финальной серии плей-офф НБА 2024 года, где местные «Селтикс» принимали техасских гостей — «Даллас Маверикс». Рэпер Дрейк, поставивший на победу «Далласа» $ 500 000, наверняка переживает: «Маверикс» проиграли со счётом 89:107. В составе «бродяг» в основном блистал Лука Дончич, у него в активе 30 очков и 10 подборов. Правда, непривычно для себя словенец отдал всего одну результативную передачу, когда вся команда — суммарно девять.

Кайри Ирвинг, которого болельщики «Селтикс» освистывали при любой возможности по понятным причинам, мог похвастаться лишь 12 набранными очками при шести реализованных бросках из 19 попыток — 31,6%. Помимо этого, Ирвинг также записал на свой счёт три подбора, две передачи и два перехвата при трёх потерях.

Мощный рывок, сразу расставивший все точки над i

Джейсон Тейтум (центр) и Джейлен Браун (слева) Фото: Adam Glanzman/Getty Images

Начало матча, можно сказать, было равным. По крайней мере, первые 5 минут 22 секунды. Затем при счёте 15:14 в пользу гостей «кельты» организовали сумасшедший рывок 44:16, который, по сути, и решил исход игры. К большому перерыву разница в счёте составляла «+21» — 63:42. Однако дело доходило и до того, что «Бостон» отрывался от соперника на 29 очков!

В третьей четверти казалось, что «Даллас» вот-вот догонит оппонента, организовав рывок 29:9. Определённо хорошая заявка на возвращение интриги. Лука Дончич, набравший за этот промежуток 15 очков, за четыре с половиной минуты до конца четверти реализовал «трёшку», что вынудило Джо Маззуллу взять тайм-аут.

Да, «Маверикс» сократили отставание до восьми очков, и создалось впечатление неминуемого камбэка. Однако точечные решения Маззуллы исправили ситуацию, и «Селтикс» к концу двенадцатиминутки вернули себе 20-очковое преимущество. Картина практически не изменилась вплоть до финальной сирены — «+18» и счёт 107:89. Уверенная победа «Бостона», теперь лидирующего в серии 1-0.

Порзингис эффектно возвращается, а Браун повторяет достижение Данкана

Кристапс Порзингис (слева) и Джейсон Тейтум (справа) Фото: Adam Glanzman/Getty Images

«Он был великолепен на обоих концах площадки. Именно Кей Пи помог нам достичь того, что мы имеем сегодня», — отметил выступление Порзингиса главный тренер «Бостона» Джо Маззулла. Абсолютная правда. Латвийский баскетболист не появлялся на площадке 38 дней. За первую четверть Порзингис, выйдя со скамейки запасных, сразу же наколотил 11 очков — столько же очков суммарно было у Луки Дончича и Кайри Ирвинга.

В итоге Кристапс завершил игру с 20 очками, шестью подборами и тремя блок-шотами, став вторым баскетболистом за последние 50 лет с 20+ очками за 21 минуту (или меньше) на паркете. Ранее это удавалось Леону Поу в финальной серии 2008 года — и тоже в качестве игрока «Селтикс», что примечательно. В общем, Порзи эффектно вернулся в строй и помог хозяевам начать серию за здравие.

Будет странным не рассказать и о Джейлене Брауне, MVP финала Восточной конференции, ставшем самым результативным игроком у «кельтов»: 22 очка, шесть подборов, три перехвата, столько же блок-шотов и две передачи. Более того, Браун стал первым игроком с 2003 года — после Тима Данкана, который на старте финальной серии выдал как минимум три перехвата и три блок-шота. И сделал Джейлен это за три четверти!

Когда следующий матч?

Вторая встреча серии «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» пройдёт в ночь с 9 на 10 июня. Точное время — 3:30 мск. «Чемпионат» обязательно проведёт онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех примечательных событиях. Следите за баскетбольным разделом!